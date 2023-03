Das Katretter-System, bei dem Ehrenamtliche über eine Handy-App in bestimmten Notfällen alarmiert werden, hat sich in der Südwestpfalz bewährt. Jetzt ist die Anzahl der registrierten Helfer sprunghaft angestiegen.

Ein voller Erfolg ist das Katretter-System im Landkreis Südwestpfalz bereits acht Monate nach seiner Einführung: Vielen Menschen konnte in Notfällen von den Ehrenamtlichen geholfen werden, und mit der Registrierung von 53 zusätzlichen Katrettern steuert nun der ASB-Kreisverband Südpfalz die bisher größte Gruppe an freiwilligen Helfern bei.

248 Personen bilden mittlerweile diesen zusätzlichen Baustein, der die normale Rettungskette ergänzt. 243 Einsätze seien bislang gezählt worden, informierte Landrätin Susanne Ganster am Donnerstag bei der Übergabe der Materialien an die neuen Kräfte. 93-mal konnten Katretter die Alarmierung annehmen und schnell bei den hilfsbedürftigen Menschen sein. Ganster betonte nochmals, dass dieses System ausschließlich bei Herz-Kreislauf-Stillstand oder Bewusstlosigkeit zum Einsatz komme, in Fällen also, in denen es auf jede Minute ankomme. Die Chance, einen solchen Zusammenbruch zu überleben, sinke mit der Zeit rapide, und meist sei bereits nach zehn Minuten ohne reanimierende Maßnahmen gar nichts mehr zu retten.

Schlagkraft des Systems steigt

Der Beitritt der ASB-Helfer sei besonders erfreulich, da das System umso schlagkräftiger sei, je mehr Menschen sich daran aktiv beteiligten. Wenn man Katretter in der gesamten Fläche des Landkreises verteilen könne, steige damit auch die Erreichbarkeit und Einsatzfähigkeit. Zwar gebe es die gesetzlich vorgeschriebenen Zeiten, in denen der Rettungsdienst am Einsatzort eintreffen müsse, aber gerade als großer Landkreis wolle man mit Hilfe des Katretter-Systems noch schneller als Ersthelfer vor Ort zu sein. Das gebe ein zusätzliches Stück Sicherheit im ländlichen Raum.

In der Vergangenheit sei es vorgekommen, dass potenzielle Ersthelfer im Nachhinein von einem solchen Notfall in ihrer unmittelbarer Nähe erfahren haben. Als registrierter Katretter wäre diese Person über die Katretter-App auf dem Handy alarmiert worden, hätte bei Verfügbarkeit den Auftrag annehmen können und wäre blitzschnell beim Patienten gewesen.

Hoffen auf Signalwirkung

Mit einer auffälligen Ersthelfer-Weste, Handschuhen und Beatmungsmaske werden die Freiwilligen ausgestattet, die während eines Einsatzes über den Landkreis versichert sind. Katretter kann jeder werden, der in Sachen Erster Hilfe qualifiziert ist. Dies ist bei Menschen wie den neu hinzu gekommenen haupt- und ehrenamtlichen ASBlern automatisch der Fall, aber auch jeder andere, der in den letzten zwei Jahren einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert hat, kann sich registrieren lassen. Regelmäßige Schulungen durch den Landkreis sichern ebenfalls die Qualität.

„Das Helfen ist für uns eine Herzensangelegenheit, da war es nicht schwer, die Leute zu überreden, auch in ihrer Freizeit zur Verfügung zu stehen“, versicherte Dominik Schwarz, Leiter des Sanitätsdienstes beim ASB-Kreisverband Südpfalz. Ganster äußerte die Hoffnung, dass auch Angehörige anderer Rettungsdienste und ähnlicher Organisationen dem Beispiel des ASB folgen.