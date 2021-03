95. Geburtstag feiert am Donnerstag in der Frühlingsstraße in Großbundenbach Elise Wölfer.

Die Jubilarin ist in Salzwedel in Sachsen-Anhalt geboren und lebt seit 1957 in Großbundenbach, wohin es sie zusammen mit ihrer Familie damals verschlagen hat. Als Haushaltshilfe verdiente Elise Wölfer früher ihren Lebensunterhalt. In Großbundenbach hat sie viele Jahre im protestantischen Kirchenchor gesungen und sich zudem zehn Jahre lang als Kirchendienerin engagiert. „Ich habe an Weihnachten immer die Kirche geschmückt“, sagt Elise Wölfer, die in dieser Zeit mit Paul Schenk und Bernhard Bonkhoff zwei Pfarrer erlebt hat.

Als ihre Augen noch besser waren, hat Elise Wölfer gerne gelesen, und zwar sowohl Zeitungen als auch Bücher. Kreuzworträtsel lösen und der eigene Garten waren weitere Hobbys von ihr. Elise Wölfer gratulieren zwei Töchter und ein Sohn, zwei Enkel und ein Urenkel.