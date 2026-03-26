An der Kreuzung Berg- und Frühlingstraße in Großbundenbach kommt es häufiger zu brenzligen Situationen. Ein Spiegel könnte helfen. Die Gemeinde sucht nach einer Lösung.

Wer in Großbundenbach von der Frühlingstraße nach links auf die Bergstraße in Richtung Käshofen abbiegen möchte, erkennt erst spät, ob sich auf der Bergstraße von rechts ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug nähert – dies sorgt nicht nur bei Autofahrern für gefährliche Situationen. Der Ortsgemeinderat Großbundenbach hat deshalb beim Landesbetrieb Mobilität (LBM) einen Verkehrsspiegel beantragt. Der Antrag wurde vom LBM abgelehnt. Die Behörde sieht für solch einen Spiegel keine verkehrsrechtliche Notwendigkeit.

In der jüngsten Ratssitzung hatten die Ratsmitglieder zu entscheiden, ob sie einen Verkehrsspiegel auf Kosten der Gemeinde installieren wollen. Wenn ja, müssten sie aber gewährleisten, dass der Spiegel im Winter eisfrei bleibt. Auch im Falle von Vandalismus würde die Gemeinde dafür finanziell aufkommen müssen.

Glahn: „Für Sicherheit der Kinder kann man nie genug tun“

Dass der LBM das Aufstellen eines Spiegels an dieser Stelle ablehnen würde, kam für den Rat nicht unerwartet, sagte Ortsbürgermeister Dieter Glahn. Er fragte die Ratsmitglieder: „Was meint Ihr? Brauchen wir ihn?“ Theresia Bißbort (WG Bißbort) antwortete: „Ich finde es da schon gefährlich. Da kommen einige Autos aus der Frühlingstraße, wenn man die Bergstraße hinauffährt. Da gibt es einige Kinder aus dem Teil des Ortes, die hier die Straße überqueren. Da kommt es schon zu gefährlichen Situationen.“ Daniela Wingert (SPD) ergänzte: „Ich musste da mal eine Vollbremsung hinlegen. Das Kind kam aus dem Nichts. Es war dunkel.“

„Für die Sicherheit der Kinder kann man nie genug tun“, sprach auch Glahn sich für den Spiegel aus. Zumal dort schon einmal ein Spiegel installiert war. Der sei aber nicht mehr zulässig gewesen, da er nicht beheizt wurde. Glahns Meinung zufolge befinde sich ein geeigneter Standort für einen neuen Spiegel am Milchhaus, „sodass man von der Kreuzung aus in den Spiegel schaut“. Dort bestehe die Möglichkeit, ihn mit Strom gegen Vereisung zu beheizen.

Glahn schlug vor, Angebote für das Aufstellen eines Spiegels einzuholen, in der nächsten Ratssitzung darüber zu sprechen und das entsprechende Budget hierfür in den Haushalt einzustellen. Der Rat stimmte einstimmig zu.