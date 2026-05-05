Nach drei Jahren kehren die Kinder der Grundschule Thaleischweiler-Fröschen in ihre Turnhalle zurück. Die Sanierung läuft, das Dach ist neu, die Halle heller und leiser.

Peng! „Ich habe keine großen Luftballons mehr“, sagt Bernd Schatzmann lachend, nachdem einer der überdimensionalen Luftballons geplatzt ist. Zirkeltraining mit Ballon und Spaß ist angesagt im Sportunterricht der Schüler der Grundschule in Thaleischweiler-Fröschen. Nach drei Jahren baubedingter Schließzeit findet der erstmals wieder in der eigenen Grundschulturnhalle statt. Die Sanierung der Sporthalle, die im März 2023 für den Schulsport gesperrt worden war, weil sich Deckenelemente in der Halle wölbten, ist auf der Zielgeraden. An den Moment, als die Schäden an der Decke in der Halle entdeckt wurden, kann sich Bernd Schatzmann noch gut erinnern. Dass diese so weitreichende Folgen haben würden, „damit habe ich nicht gerechnet“, bekennt er.

Die Halle wurde gesperrt und blieb es, weil in einem ersten Gutachten bereits festgestellt wurde, dass die Dachkonstruktion der Halle, die aus dem Jahre 1962 stammt, erhebliche Verwerfungen aufwies. Die verbauten Dachbinder hatten sich bis zu 15 Zentimeter verzogen. Probleme mit den Dachbindern hatten einst zu dem Einsturz der Eishalle in Bad Reichenhall geführt. Im Dach der Grundschulturnhalle in Thaleischweiler-Fröschen gab es große Spalten, Dachpaneele waren gewölbt und gerissen. Das bestätigten weitere, genauere Untersuchungen.

Drei Jahre nach Maßweiler zum Sportunterricht

Für die Grundschulkinder aus Thaleischweiler-Fröschen hieß es drei Jahre lang: rein in den Bus, ab nach Maßweiler, um die dortige Schulturnhalle für den Sportunterricht zu nutzen. Angesichts der langen Sanierungszeit hatte Niklas Hensicker (SPD) in der März-Sitzung im Verbandsgemeinderat festgestellt, dass es Kinder gebe, die die Grundschule Thaleischweiler-Fröschen schon bald wieder verlassen und noch nie Sportunterricht in der eigenen Halle gehabt hätten. Ein paar Stunden Sport in der eigenen Turnhalle bekommen sie jetzt doch noch mit.

Die Sanierung nahm Zeit in Anspruch. Der Verbandsgemeinderat hatte für eine Generalsanierung der Halle gestimmt und entschieden, die sogenannten Kipki-Mittel – aus dem Kommunalen Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation – komplett für die Hallensanierung zu nutzen. Durch die Generalsanierung sollte die Halle sicher und energetisch verbessert werden. 508.000 Euro Zuschuss aus Kipki-Mitteln wurden bewilligt. Insgesamt stehen 750.000 Euro für die Hallensanierung zur Verfügung.

Hallenboden wird noch saniert

Im Sommer 2025 startete die Dachsanierung. Die Halle, die eine markante Klinkerfassade aufweist, hat jetzt ein asymmetrisches Satteldach. Dämmung war ein ganz wichtiges Thema beim Dach, auch der Schallschutz in der Halle selbst: Die Akustik „ist deutlich besser, deutlich angenehmer“, sagt Schatzmann. Die Seiten des Daches wurden mit Blech verkleidet. Die Halle bekam neue, dreifach geteilte Fenster, die das Lüften erleichtern und ballsicher sind. Die Halle wirkt heller. Dazu wurde eine Fallschutzwand eingebaut. Die früheren Glasbausteine wurden entfernt.

„Wir sind froh, dass wir jetzt wieder in unserer eigenen Halle Sportunterricht anbieten können“, sagt Schatzmann. Restarbeiten sind noch zu erledigen und in den Sommerferien steht noch mal eine Großbaumaßnahme an. „Wir erneuern den Hallenboden“, erläuterte der für Baufragen zuständige Beigeordnete Michael Schmitt (CDU) im Verbandsgemeinderat. Der aktuell noch vorhandene Boden sei an vielen Stellen sanierungsbedürftig. 50.000 Euro kostet der neue Boden, den die Firma Topsport GmbH aus Rheda-Wiedenbrück in den Sommerferien einbauen wird. Nach den Ferien soll dann endlich wieder gänzlich ungetrübter Sportunterricht mit Spaß – und auch mal platzenden Luftballons – in der Halle möglich sein.