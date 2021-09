Wie schnell es zu einer Krise oder gar Katastrophe kommen kann, hat die Flut im Ahrtal gezeigt. Damit sich in solchen Fällen auch über die Grenzen hinweg Krisenstäbe schnell austauschen können, werden nun mit Hilfe von EU-Mitteln Kommunikationsanlagen in Grenzregionen installiert. Auch bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz.

Auch die Kreisverwaltung soll eine ortsfeste Satelliten-Kommunikationsanlage erhalten, wie die Verwaltung informierte. Möglich macht dies das Projekt „Sicherstellung der grenzüberschreitenden Kommunikation im Krisenfall“, das die Kommunikation der deutschen, französischen und schweizerischen Krisenstäbe bei einem flächendeckenden Stromausfall oder dem Ausfall der herkömmlichen Kommunikationswege gewährleisten soll.

Das Projekt wird im Wesentlichen durch die finanzielle Förderung der Europäischen Union (EU) mittels des Programms zur Förderung der europäischen territorialen Zusammenarbeit, Interreg V Oberrhein, ermöglicht. Mit der europaweiten Ausschreibung und Vergabe von Aufträgen für die Installation und den Betrieb von ortsfesten Satelliten-Kommunikationsanlagen an 25 Standorten in der Oberrheinregion wurde nun ein wichtiger Meilenstein des Projektes erreicht.

Schnelle Kommunikation mit Frankreich

Da der Landkreis Südwestpfalz zum Mandatsgebiet der Oberrheinkonferenz gehöre, konnte sich die Südwestpfalz am interregionalen Projekt beteiligen, erläutert Landrätin Susanne Ganster die Möglichkeit, die der Kreis nun genutzt hat, um im Katastrophenfall die Kommunikation, insbesondere im Nachbarbereich zu Frankreich, zu verbessern.

Nicht zuletzt die Erfahrungen aus der Großschadenslage im Ahrtal hätten gezeigt, so Ganster, dass die erdgebundene und auch mobile Infrastruktur schnell an ihre Grenzen stoße. Mit diesem zusätzlichen Kommunikationsmittel eröffne sich auch der Landkreis neue und verbesserte Wege. Die Anlagen würden nach und nach in den Krisenstäben oder Leitstellen der beteiligten Projektpartner installiert, darunter auch im Gebäude der Kreisverwaltung Südwestpfalz. Damit könne zukünftig die Satellitenkommunikation als ausfallsicheres Kommunikationsmittel genutzt werden, wodurch die Behörden im Mandatsgebiet der Oberrheinkonferenz noch besser vernetzt und auf Krisen vorbereitet seien. Die Satellitenterminals ermöglichen die Übertragung von Sprache und eine Datenkommunikation.

Auch Schulungen und Übungen geplant

Das Förderprogramm unterstützt laut Ganster nicht nur Beschaffung und Installation der Anlagen, sondern auch deren Unterhalt und Betrieb bis Ende 2022. Außerdem sind die Entwicklung eines grenzüberschreitenden Kommunikationskonzeptes, die Schulung der Mitarbeiter und länderübergreifende Übungen unter Beteiligung aller Projektpartner geplant. Die gemeinsamen Schulungen und Übungen sollen die Zusammenarbeit der Krisenstäbe und der Behörden fördern, festigen und auszubauen.

Das Projekt „Sicherstellung der grenzüberschreitenden Kommunikation im Krisenfall“ wird mit voraussichtlich 263.345,12 Euro aus Projektmitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert. Dies stellt 60 Prozent der Gesamtaufwendungen der deutschen und französischen Projektpartner dar.

Beteiligt am Projekt sind neben Projektpartnern aus Baden-Württemberg, Frankreich und der Schweiz die Kreisverwaltungen Germersheim, Südliche Weinstraße und Südwestpfalz sowie die Stadt Landau.

Das Programm Interreg V

Mit dem Programm Interreg V Oberrhein wird die grenzüberschreitende Kooperation von Regionen und Städten, beispielsweise beim Arbeitsmarkt, dem Umweltschutz und im Verkehr gefördert. Ziel des grenzüberschreitenden Kooperationsprogramms ist es, dass die Oberrheinregion sozial, wirtschaftlich und räumlich zusammenwächst.