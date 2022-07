Mit einem großen Jubiläumsfest in der Pfaffenberghalle feierte die SG Rieschweiler am Freitagabend mit einem Jahr Corona-Verspätung ihr 100-jähriges Bestehen.

Neben einem Rückblick des Präsidenten Rolf Weis und dem Ausblick seines Sohnes, des Vorsitzenden Tobias Weis, sowie Auftritten des Männergesangvereins standen viele Ehrungen auf dem Programm. Der Verein zeichnete Mitglieder für besondere Leistungen und langjährige Mitgliedschaft aus, Repräsentanten vom Sportbund Pfalz und dem Südwestdeutschem Fußballverband ehrten SGR-Mitglieder für deren besondere Verdienste um den Sport und den Fußball.

„Nach zwei Abstiegen, dem der Ersten Mannschaft und dem der Zweiten Mannschaft, geht es jetzt darum, eine neue, schlagkräftige Mannschaft für die Zukunft zu formen“, sagte Ex-Profi und Vereinsvorsitzender Tobias Weis. Sinnbildlich für den sportlichen Zustand des Vereins könnte man auch seine Worte zur Dicken Eiche zitieren. Die ist nämlich tot, dennoch weiterhin namensgebend für den Sportverein, der seinen Sportplatz, der nach dem Tod von Christoph Weis in Christoph-Weis-Stadion umbenannt wurde, noch immer an der Dicken Eiche nennt. „Die Dicke Eiche hat 100 Jahre Erfolge und Niederlagen unseres Vereins beobachtet. Jetzt ist sie tot. Wir werden, wir müssen eine neue Eiche pflanzen, die dann hoffentlich die kommenden 100 Jahre SG Rieschweiler erlebt“, versprach Tobias Weis.

Nicht ganz 100 Jahre lang sind etliche Mitglieder dem Verein bereits treu. Für 55 Jahre Vereinstreue und besondere Verdienste um den Verein ernannten Weis und sein Co-Vorsitzender Pascal Frank Ernst Buchmann, Ingo Dauenhauer, Klaus Hüther, Heinz Imhof, Otmar Knerr, Klaus-Dieter Roos, Ewald Sprau und Helmut Weis zu Ehrenmitgliedern. Ebenfalls die Ehrenmitgliedschaft erhielten für 55 Jahre Treue Helmut Bayer, Dieter Gohla, Helmut Klein, Günter Leonhardt, Klaus Sauer, Manfred Schwab, Werner Stein, Paul Wagner sowie Willi Zipp. Über die goldene Ehrennadel des Vereins konnten sich Harald Borne, Gerhard Fischer, Hans Fricker, Andreas Hofer, Theo Schwarz, Gerhard Sties, Manfred Veith und Stefan Weis freuen, ebenfalls goldene Ehrennadeln für 45 Jahre Vereinstreue und zusätzlich besondere Verdienste bekamen Walter Benoit, Kurt Gaffga, Hartmut Grimm, Arno Hauck, Ex-Trainer Björn Hüther, Uwe Junker und Toni Simon. Seit 30 Jahren im Verein aktiv sind Werner Bayer, Steffen Benoit, Julian Danner, Erich Süs. Erwin Veith und Armin Zimmermann. Sie freuten sich über die silberne Ehrennadel. Diese bekamen für ihre langjährige Mitgliedschaft und besondere Verdienste auch Michael Boßlet, Thomas Durm, Kurt Helmrich, Jürgen Schmitt und Fritz Seegmüller. Auch Uli Zimmermann, der bereits verstorben ist, zeichnete die SGR für dessen besondere Verdienste um den Verein posthum mit einer silbernen Ehrennadel samt Urkunde aus. Für langjährige Mitgliedschaft und zehn Jahre Engagement im Verein erhielten auch Pascal Frank, Timo Hauck, Daniel Preuß, Manuel Prokein, Fabian Schäfer und Enrico Simon silberne Ehrennadeln der SGR. Mit bronzenen Ehrennadeln zeichnete der Verein für 20-jährige Mitgliedschaft Florian Borne, Tobias Danner, Julian Fischer, Uli Florl, Thomas Hammerschmidt, Fabian Hunsicker, Jannik Hunsicker, Gernot Hüther, Elias Junker, Jonas Roschy, Joachim Schubert, Heino Schuck, Dennis Weis und Tim Weis aus.

Darüber hinaus ehrten Vertreter von Sportbund und Südwestdeutschem Fußballverband den Verein selbst, aber auch verdiente Mitglieder. So erhielt Arno Hügel vom Pfälzischen Sportbund die bronzene Ehrennadel, ebenso Markus Schäfer, Gerhard Weis und Arno Hauck. Hans Klein wurde ausgezeichnet mit der silbernen Ehrennadel, ebenso Günter Weis. Reiner Ehrgott vom SWFV ehrte im Namen des Deutschen Fußballbundes Pascal Frank in der Kategorie Junges Ehrenamt für dessen vorbildliches Engagement für den Fußball. Dies darf sich auch SGR-Präsident Rolf Weis ans Revers stecken, der mit einer Urkunde und der DFB-Verdienstnadel ausgezeichnet wurde. Hans Scherer erhielt den SWFV-Ehrenbrief, Gerhard Stein und Werner Vocke die Verbandsehrung in Gold, Klaus-Dieter Roos, Peter Roschy und Ingo Dauenhauer die in Silber, Sebastian und Jürgen Bayer freuten sich über die Verbandsehrung in Bronze.