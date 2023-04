Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1920 trafen sich zehn junge Männer aus Bruchweiler, um einen Sportverein zu gründen. Am Wochenende feiert die Sportgemeinschaft Concordia Bruchweiler – so der ganze Name der SG Bruchweiler – mit zwei Jahren Verspätung ihr 100-jähriges Bestehen.

Der Wunsch, sich sportlich zu betätigen, sich im Wettkampf mit anderen Sportlern zu bewähren und sich auch einmal in geselliger Runde zu vergnügen, war vor 102 Jahren der gemeinsame