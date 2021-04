Heiligabend 2016: Ein damals 55-jähriger aus der VG Zweibrücken-Land soll seine Nachbarin auf deren Couch sexuell belästigt und verletzt haben. Vor drei Jahren wurde ein Urteil gefällt. Nun wurde die Berufung zurückgezogen.

Der inzwischen 59-Jährige soll betrunken gewesen sein, als er an Heiligabend vor vier Jahren seine Nachbarin in deren Wohnung besuchte. Der Sohn des späteren Opfers, so die Anklageschrift, öffnete die Tür, ließ den 59-Jährigen herein und schickte ihn zur Klägerin ins Wohnzimmer. Sie habe dort alleine auf dem Sofa gesessen. Der Mann setzte sich zu ihr und fing an, sie zu bedrängen. Er habe unter anderem ihr Oberteil heruntergezogen und ihr an die Brust gefasst. Die Frau schrie. Erst als sie ihn mit dem Ellenbogen wegstieß, habe er abgelassen. Etwas später kam der Sohn ins Wohnzimmer, und sie unterhielten sich zu dritt. Als der Sohn den Raum wieder verließ, fing der 59-Jährige erneut an, die Nachbarin zu belästigen. Dieses Mal soll er ihr auch zwischen die Beine gefasst haben. Später habe die Frau eine Hilfe-Nachricht an ihren Sohn geschrieben. Der Text: „Bleib da, er will mir an die Wäsche.“ Als der Sohn erneut ins Wohnzimmer kam, redeten sie über Umbauarbeiten im Haus des 59-Jährigen. Alle drei - Angeklagter, Klägerin und deren Sohn - gingen daraufhin zum Haus des 59-Jährigen, besichtigten es und tranken noch einen Wodka. Danach gingen Mutter und Sohn heim, der 59-Jährige blieb zurück. So steht es in der Anklageschrift.

Angeklagter gesundheitlich schwer angeschlagen

Vor drei Jahren wurde der Mann vorm Amtsgericht für diesen Vorfall verurteilt. Ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung, so das Urteil. Noch am selben Tag legte der gebürtige Ukrainer Berufung ein. Die zog er gestern zurück. Richter Michael Schubert befürwortete diese Entscheidung: „Nach der Aktenlage hätte eine sehr große Wahrscheinlichkeit bestanden, dass sie genauso verurteilt worden wären.“ Eine erneute Hauptverhandlung wäre für ihn laut Schubert zudem gesundheitlich eine Tortur gewesen. Um die sei es beim Angeklagten schlecht bestellt: Er ist Frührentner, hat diverse Krankheiten, ist schwerhörig und hatte vor wenigen Jahren zudem eine Krebs-OP.

Mann schildert den Tatverlauf anders

Wenngleich der 59-Jährige seine Berufung zurückgezogen hat, so schilderte er gestern in der Berufungsverhandlung vorm Landgericht einen anderen Tatverlauf: An Heiligabend 2016 sei er allein zu Hause gewesen. Seine Frau, mit der er über 30 Jahre zusammen sei, sei am Nachmittag zu einer Tauffeier gefahren. Er blieb daheim, um auf die Haustiere aufzupassen. Bis 18 Uhr habe er im Home-Office gearbeitet, danach etwas gegessen, zwei Gläser Wein getrunken und Fernsehen geschaut. Erst gegen 22 Uhr sei er zur Nachbarin gegangen, um mit ihr über einen Einkauf fürs anstehende Silvesterfest zu reden. Dabei habe die Nachbarin erzählt, dass sie am selben Abend von ihrem Lebensgefährten verlassen worden sei. Das Gespräch wechselte zum Hausumbau des 59-Jährigen, worauf sie zu dritt zu ihm gingen. Nach einer halben Stunde Hausführung soll die Nachbarin dem Angeklagten ihr Tattoo im Dekolleté präsentiert haben. Dabei habe sie ihm die Brust regelrecht hingestreckt. Der 59-Jährige schilderte weiter, dass er mit dem Finger das Oberteil seiner Nachbarin etwas heruntergezogen habe, um das Tattoo besser zu sehen. Die Frau habe dabei keinen Widerstand geleistet. „Das war nicht taktvoll von mir“, meinte er. Richter Schubert: „Was interessiert Sie auch das Tattoo ihrer Nachbarin?“

Der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft zogen am Dienstag ihre Berufung zurück. Die Kosten für die Berufung der Staatsanwaltschaft trägt die Staatskasse, der Angeklagte muss die Kosten für seine Berufung inklusive der Kosten der Nebenklage bezahlen. Er kann sie in monatlichen Raten von je 200 Euro abstottern.