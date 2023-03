Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es tut sich was in Merzalben: Neu gestaltet werden soll der historische Waschbrunnen an der Hammelsbachstraße sowie der nahe Spielplatz. Die Wassertretanlage im Freizeitpark an der Hauptstraße in Richtung Leimen bedarf dringend einer Überholung.

Der historische Waschbrunnen mit Quelle, Auslauf und Wassereinlaufbecken war schon länger verstopft. In einer Aktion von Ratsmitgliedern und Bürgern wurde der Quellenzulauf wieder freigelegt.