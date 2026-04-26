Dem Betreiber des Hinterweidenthaler Seniorenparks droht die Zahlungsunfähigkeit. Die Gerüchte kursierten schon im Ort, jetzt sind sie bestätigt.

Die Einrichtung ist im Eigentum der Paradia GmbH Hinterweidenthal. Der RHEINPFALZ liegt ein Schreiben des vorläufigen Insolvenzverwalters, dem Landauer Rechtsanwalt Christian Hanz, vom 22. März vor. Darin werden die Bewohner über das „vorläufige Insolvenzverfahren“, wie es im Juristendeutsch heißt, informiert. Der Geschäftsbetrieb werde fortgeführt. Die Pflege und die Betreuung der Bewohner seien uneingeschränkt sichergestellt.

Auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt Paradia-Geschäftsführer Hubertus Seidler die vorläufige Insolvenz. Drei Monate wird die finanzielle und wirtschaftliche Lage bei einem solchen Verfahren geprüft. Seidler stellt klar: „Wir haben weder offene Rechnungen noch offene Gehaltsforderungen unseres Personals.“ Als Ursache der vorläufigen Insolvenz nannte Seidler hohe Pacht-Forderungen des Eigentümers, einem Immobilienunternehmen aus Bayern.

85 Mitarbeiter beschäftigt

Im Seniorenpark werden rund 70 Bewohner von 85 Mitarbeitern betreut. Auf der Homepage des Seniorenparks ist vom laufenden Insolvenzverfahren nichts zu lesen. „Wir sind eine überschaubare Einrichtung, die sich nicht mit der Marktkraft großer Träger messen kann. Aber genau da liegt unsere Stärke. Wir sind flexibel, unbürokratisch und bemühen uns in familiärer Atmosphäre, unseren Gästen und Besuchern jeden Wunsch von den Augen abzulesen“, heißt es da. Geworben wird mit professioneller Pflege, examiniertem Fachpersonal, das rund um die Uhr bereitsteht. Seidler stehe in engem Austausch mit dem Gläubiger und zeigte sich optimistisch, eine für alle Beteiligten gute Lösung innerhalb der Dreimonatsfrist zu finden.