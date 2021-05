Die Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben hat wichtige Beschlüsse gefasst, um das Seniorenheim-Projekt der Pirmasenser Unternehmensgruppe Schenk voranzubringen.

Mit dem Investor wurde der städtebauliche Vertrag abgeschlossen, der unter anderem die Kostenübernahme durch die Schenk-Gruppe für das gesamte Planverfahren regelt, aber auch bestimmte Eckpunkte festsetzt, die die Unternehmensgruppe bei der Umsetzung des Projektes zu beachten hat. Mit diesem städtebaulichen Vertrag besteht für die Unternehmensgruppe, nun aber auch seitens der Ortsgemeinde Planungssicherheit. Wie mehrfach berichtet plant die Unternehmensgruppe rund 25 Millionen Euro zu investieren, um das „Seniorenzentrum am Rathaus“ zu bauen und auf dem Gelände des früheren Hotel Martin ein Angebot für betreutes Wohnen zu schaffen. Betreiber dieser Einrichtungen wird die Marienhaus-Gruppe sein.

Beschlüsse im Umlaufverfahren

Abgewogen hat der Rat auch die Eingaben zum Bebauungsplanverfahren „Seniorenzentrum am Rathaus und den Bebauungsplan als Satzung beschlossen. Da die Präsenzsitzung des Gemeinderates am 22. Januar, in der diese Beschlüsse anstanden, bedingt durch die Corona-Pandemie ausfiel, wurden die Beschlüsse im sogenannten Umlaufverfahren getroffen, also schriftlich abgestimmt. Nach Abschluss des Verfahrens informierte jetzt die Verbandsgemeindeverwaltung über die Ergebnisse.

Über Höhstraße wird in Präsenzsitzung entschieden

Für den geplanten Ausbau der Höhstraße in Waldfischbach-Burgalben soll der bestehende Planungsauftrag erweitert werden. Das beschloss der Gemeinderat nicht im Umlaufverfahren. Er wird sich mit dieser Frage in einer Präsenzsitzung befassen, wenn diese pandemiebedingt wieder möglich sind. Es habe von mehreren Ratsmitgliedern Bedenken gegeben, über diese Angelegenheit im Umlaufverfahren zu entscheiden, teilte die Verbandsgemeindeverwaltung mit.