Seit dieser Woche können sich Senioren in der Verbandsgemeinde Rodalben zum Corona-Impfzentrum nach Pirmasens fahren lassen. Diesen Dienst bietet die VG-Verwaltung kostenlos an, teilte Verbandsbürgermeister Wolfgang Denzer mit.

Der Fahr- und Begleitdienst solle sicherstellen, dass Ältere unkompliziert zur Pirmasenser Messehalle kommen, wo geimpft wird. Das Angebot werde organisiert vom Fachbereich Bürgerdienste und richte sich zunächst an über 80-Jährige, die einen bestätigten Impftermin haben, mobil sind, aber nicht selbst zum Impfzentrum fahren können und auch nicht auf Verwandte oder Freunde zurückgreifen können. Menschen, die krankheitsbedingt stark eingeschränkt sind, sollen aber besser einen Krankentransport in Anspruch nehmen, so Denzer.

Wer den Fahrdienst braucht, soll sich telefonisch unter 06331/234126 bei der Verwaltung melden. Die Senioren werden an der Tür abgeholt und nach der Impfung wieder nach Hause gebracht. Im Auto, das regelmäßig desinfiziert werde, müssen alle Insassen eine FFP2-Maske tragen. Ob jeweils nur eine Person transportiert wird oder mehrere Leute abgeholt werden, steht laut Denzer noch nicht fest. Die Idee sei entstanden, weil jemand, der nicht in der VG wohnt, bei der Verwaltung nach einer solchen Möglichkeit für seine Rodalber Schwiegermutter gefragt hatte.