„Berühren und Bewegen leicht gemacht“ – diesen Titel hat ein Kurs im November in Bundenthal für Menschen, die zu Hause oder ehrenamtlich in Einrichtungen Menschen bewegen, pflegen, betreuen und begleiten. Beim Infoabend am Freitag gibt Kursleiterin Sybille Markgraf einen Überblick über die Lerninhalte und die Methode „Kinaesthetics in der Pflege“.

Sybille Markgraf wohnt in Bundenthal, ist examinierte Krankenschwester und bringt praktisches Wissen und Erfahrung in den Kurs ein. Die Pflege ist eine anstrengende und anspruchsvolle Aufgabe. Kinaesthetics vermittelt laut Markgraf Basiswissen darüber, wie man die körperliche Belastung reduziert, indem es Fertigkeiten vermittelt und auf der Kommunikationsebene unterstützt.

Teilnehmen kann jeder, der privat oder ehrenamtlich pflegt oder sich darauf vorbereiten möchte. Der Kurs dauert an fünf Abenden jeweils 3,5 Stunden und findet abwechselnd in der Pfälzer Tagesstätte und im Schulhaus statt. 25 Euro kosten die Arbeitsunterlagen, die Kurskosten trägt die jeweilige Krankenkasse. Zum Infoabend müssen sich Teilnehmer nicht anmelden.

Infoabend

Freitag, 28. Oktober, von 17 bis 20 Uhr im Schulhaus. Sybille Markgraf beantwortet Fragen unter Telefon 0170 3259763.