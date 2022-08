Da gratuliert sogar der Bundespräsident aus Berlin: Vor 65 Jahren haben Heinz und Irmgard Konrad geheiratet und können nun das seltene Jubiläum der Eisernen Hochzeit feiern.

Der 88-jährige Heinz Konrad wurde in Hilst geboren, während seine 90-jährige Ehefrau Irmgard, geborene Hever, in Pirmasens zur Welt kam. Gemeinsam wuchsen sie aber in Hilst auf. Durch den Zweiten Weltkrieg mit Evakuierungen mussten sie Schulen in verschiedenen Orten besuchen. Nach der Volksschulzeit waren sie als Packer und Zwicker sowie als Näherin und Fabrikarbeiter bei verschiedenen Firmen tätig. Zuletzt arbeiteten beide im ehemaligen Salamanderwerk in Trulben. Während sie mit 60 Jahren in Rente ging, war für ihn bereits ein Jahr früher das Ende in der Arbeitswelt gekommen.

Über Singstunde und Tanzveranstaltungen näher gekommen

Von Kindesbeinen kannten sie sich. Gemeinsam waren sie im früheren katholischen Kirchenchor aktiv. Über den Singstundenbesuch und bei örtlichen Tanzveranstaltungen kamen sie sich schließlich näher. So schloss das Paar vor 65 Jahren vor dem damaligen Hilster Ortsbürgermeister Nikolaus Karg den weltlichen Ehebund. Den Segen der Kirche erteilte der damalige katholische Ortspfarrer von Schweix, Clemens Huber.

Die Ehewohnung richteten sie im Haus der Eltern von Heinz Konrad in der Oberen Straße in Hilst ein. Hier wohnen sie heute zusammen mit der Familie des einzigen Sohnes Alfred. Aus dessen Ehe ist die inzwischen 36-jährige Enkeltochter hervorgegangen. Beide wissen es zu schätzen, dass sie ihren Lebensabend daheim verbringen können. Dabei vertreiben sie sich die Zeit auch mit dem Studium der Tageszeitung und dem Fernsehen.

Auch der Bundespräsident gratuliert

Glückwünsche zum selten gewordenen Fest der Eisernen Hochzeit kommen nicht nur von der Nachkommen- und Verwandtschaft, sondern auch von offizieller Seite. Der Bogen der Gratulanten spannt sich dabei – zumeist in schriftlicher Form – weit: vom Hilster Ortsbürgermeister Philipp Andreas über Ministerpräsidentin Malu Dreyer für das Land Rheinland-Pfalz bis hin zum Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland Frank-Walter Steinmeier.

Am Samstag, 20. August, wird um 17.30 Uhr in der katholischen St. Josefskirche ein Dankgottesdienst gefeiert. Den Gottesdienst feiert mit ihnen Pfarrer Walter Augustin Stephan aus Trulben.