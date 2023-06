Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit einer Woche gehen die Schüler der Realschule Plus wieder abwechselnd zur Schule. Die eine Gruppe Montag, Mittwoch und Freitag, die andere Dienstag und Donnerstag und in der folgenden Woche umgekehrt. Am Dienstag wurde zum ersten Mal getestet. Ein eher holpriger Start, wie Schulleiter Michael Dürphold berichtet. „Es muss sich alles erst noch einspielen.“

Im Vorfeld erhielten die Erziehungsberechtigten ein Schreiben mit Einverständniserklärung. „Ohne Einverständnis der Eltern kann kein Kind getestet werden“, erläutert