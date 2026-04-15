Das Handwerk des Schindelns droht auszusterben. Der Lothringer Sylvain Senger will das nicht hinnehmen – und macht seine Holzschindeln einfach selbst.

Hölzerne Schindelfassaden sind schön und baubiologisch von Vorteil. Es gibt aber fast niemanden mehr, der solche Schindeln machen kann. „Dann mache ich mir die selber“, dachte sich Sylvain Senger aus dem lothringischen Lemberg und besuchte einen Schindelmacher in den Vogesen. Das war vor zwei Jahren. Seitdem arbeitet Senger in seiner Freizeit an den Schindeln für die Fassade des Hauses in Lemberg/Moselle. 30 Quadratmeter groß sei die Wand, die er gern verkleiden würden. Momentan sind noch Eternitplatten an der Hauswand – und die stören Senger nicht nur optisch. Eternitplatten sind oft asbesthaltig und im Falle einer Beschädigung gefährlich. Für eine schöne Holzschindelwand absolvierte Senger ein zweitägiges Praktikum in den Vogesen. Auch in Frankreich gibt es kaum noch Betriebe, die solche Schindeln herstellen. Im Jura gebe es noch einige Hersteller, echte Betriebe mit maschineller Schindelproduktion seien aber auch dort selten. Die meisten produzierten nur im kunsthandwerklichen Umfang.

Viel Überschuss für den Holzofen

Es braucht Zeit und Muskelkraft. „Das ist schon harte Arbeit“, sagt Sylvain Senger, während er mit dem Schindeleisen das Douglasienholz in schmale Schindeln spaltet. Oft werde Lärchenholz genutzt, doch Douglasienholz sei in der Region am einfachsten zu bekommen. Zudem sei Douglasie sehr stabil und müsse nicht behandelt werden. Wobei Hölzer für die Fassade am besten gar nicht behandelt werden sollten, befindet Senger, der Regisseur für Ausstellungen im Glaskunstzentrum in Meisenthal ist. Die Schindeln seien nur Hobby für ihn. „Den ganzen Tag wollte ich das nicht machen“, versichert er. Für einen Quadratmeter Holzschindeln benötige er einen ganzen Tag. Mit einem besonders guten Holz schaffe er auch 1,5 Quadratmeter. Die Schindeln werden dreifach übereinander gelegt, um ein richtig dichtes Ergebnis zu erzielen. Senger hat einen Probequadratmeter gefertigt, bei dem er die Schindeln schraubte. Andere nageln sie aufeinander. Für Dacheindeckungen seien seine Schindeln nicht geeignet, sagt Senger.

So sehen die fertigen Schindeln aus Douglasienholz aus. Foto: Klaus Kadel-Magin

Zunächst spaltet er die Schindeln aus dem Holz mittels Schindeleisen und Holzhammer. Anschließend wird jede Schindel gehobelt, auf der sichtbaren Seite – wenn überhaupt – nur wenig. In den Rillen der Holzmaserung soll schließlich das Wasser schön kanalisiert abgeleitet werden. Senger verwendet nur bestimmte Teile des Douglasienstammes: Das Herz und die der Rinde nahen Bereiche könnten nicht genutzt werden, sagt er. Entsprechend groß ist der Ausschuss, der bei Senger den Holzofen im Haus befeuert. Auch die Späne kommen in den Ofen. Und davon fallen viele an beim zweiten Arbeitsgang, wenn Senger die Rohschindel in die „Banc d’âne“, zu deutsch „Eselsbank“, einspannt, die besser bekannt ist als „Schnitzbank“. Mit dem Zugmesser wird dann gehobelt. Ein Ende der Schindel müsse dicker sein als das andere, damit die Schindeln schön übereinander gelegt werden können. Später müssen die fertigen Schindeln trocknen – sonst verziehen sie sich an der Fassade.

„Das hält ein Leben lang“

Nach der Miniausbildung in den Vogesen habe er zu Testzwecken erstmal eine Verkleidung für den Bartresen eines Freundes gefertigt. Jetzt ist seine Hauswand dran. Senger wohnt in einer Doppelhaushälfte, und zwei der drei Fassaden haben viele Fenster, weshalb er diese nicht verkleiden will. Die dritte aber habe es bitter nötig. „Das hält ein Leben lang“, ist er sich sicher, dass die Arbeit sich lohnt. „Ich muss nur akzeptieren, dass es irgendwann grau wird.“ Das Holz bleibe Holz und arbeite später noch. Unter der Verkleidung kümmert er sich auch gleich um die Isolation. Er müsse nur aufpassen, dass die Holzschindeln gut belüftet werden.

Der Handwerker in den Vogesen schaffe etwa eine Fassade pro Jahr, berichtet Senger, der in den vergangenen zwei Jahren rund 20 Quadratmeter Schindeln produziert hat. Es fehlten noch zehn Quadratmeter, und die Montage dürfte ganz schnell gehen, gibt sich der Lothringer optimistisch. Wenngleich er es sich nicht als Hauptberuf vorstellen kann: Wenn die Fassade fertig ist, will Senger mit dem neuen Hobby nicht aufhören.