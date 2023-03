Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer Vertragsquote von 52 Prozent hat die Breitbandversorgung Deutschland GmbH (BBV) im Dahner Tal mehr als genug Erstanschließer für die Versorgung der ganzen Verbandsgemeinde Dahner Felsenland mit Glasfaserkabel gefunden. Noch vor Weihnachten sollen die ersten Kunden mit Hochgeschwindigkeit im Netz surfen können.

In seiner Zeit bei BBV habe er eine so hohe Vertragsquote wie im Dahner Tal noch nie erlebt, behauptete am Donnerstag BBV-Vertriebschef Sascha Bender. Das Unternehmen hatte sich 2760 Verträge mit