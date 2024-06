Seit 75 Jahren singen Regina (88) und Norbert Schumacher (89) im Rodalber Kirchenchor. Das Jubiläum, das für selten gewordene Beständigkeit steht, sieht das Paar als eine Art Wertemotiv für sein Leben. Auch wenn im hohen Alter die Luft nicht mehr so locker fließt wie früher, denken beide nichts ans Aufhören.

Ihr Gesang im Kirchenchor stehe für das klare Bekenntnis zum christlichen Glauben, sagt Regina Schumacher. So heiße es doch in einem geflügelten Wort: „Singen bedeutet zweimal beten.“ Ihr beständiges Engagement bekunde auch die Bereitschaft, sich „in die Pflicht nehmen zu lassen“. Sie meint damit den regelmäßigen Besuch der Singstunden und den Willen, sich immer wieder neue kirchenmusikalische Literatur anzueignen.

Ehemann Norbert Schumacher ergänzt: „Wir haben nur ganz selten eine Singstunde versäumt“ – auch, wenn die Proben vor kirchlichen Feiertagen öfter als einmal in der Woche anberaumt worden sind. „Der Chor nahm immer seinen festen Platz in unserem Alltag ein“, sagt der 89-Jährige.

Der Bruder gründet einen Chor

Unmittelbar nach dem Schulabschluss schlossen sich die beiden, die einem Jahrgang angehörten, dem Kirchenchor St. Josef an. Der wurde damals geleitet von dem im Musikerkreisen weithin geschätzten Alois Cronauer. „15 Eintritte gab es in diesem Jahr auf einmal“, erinnert sich Norbert Schuhmacher. „Der Chorgemeinschaft gehörten weit mehr als 100 Sänger an.“

Nach 18 Jahren Mitgliedschaft im Kirchenchor St. Josef wurde die Pfarrei Seliger Bernhard gegründet. Also sang das Paar vom Jahr 1967 an im Chor der neuen Pfarrei. Der Chor war von Emil Schumacher gegründet worden, dem Bruder des 89-Jährigen. Als vor wenigen Jahren im Zuge des Reform- und Strukturprozesses im Bistum die Großpfarrei Maria Königin gebildet wurde, schlossen sich die beiden Rodalber Kirchenchöre wegen der gesunkenen Mitgliederzahlen wieder zu einem Chor zusammen.

Musikalisches Talent wohl auch vererbt

Der Gesang im Kirchenchor bedeutete nicht nur Verpflichtung, erzählt Regina Schumacher: „Wir erlebten im Chor Gemeinschaft beim Singen und bei geselligen Veranstaltungen.“ Gerne denkt sie zurück an die besonderen Auftritte bei den Diözesantagen oder an die Jahresausflüge, auch an Einladungen zu Hochzeiten oder Geburtstagen.

Inzwischen bereitet es dem Paar im Alter von fast 90 Jahren schon einmal Schwierigkeiten, genügend Luft für den Gesang zu schöpfen und Töne zu halten. Dennoch stimmen sie darin überein, dass sie nach wie vor „an dem Chor hängen“, ihnen der Chorbetrieb und das Begleitprogramm „Spaß machen“ – jetzt unter dem jungen Chorleiter Felix Edrich.

Musikalisches Talent haben sie bewiesen und wohl auch vererbt. Ihr Sohn Wolfgang Schumacher ist Sänger und Instrumentalist. Irish Folk ist sein Steckenpferd, er hat die überregional bekanntgewordene Band „Hill of Tara“ gegründet.