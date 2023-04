Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Krankheit ihrer Mütter haben es Hans Achenbach (83) und Hannelore geborene Rott (82) sozusagen zu verdanken, dass sie sich kennengelernt haben. Inzwischen sind sie 60 Jahre verheiratet.

Hans Achenbach ist in Höheinöd geboren, seine spätere Frau Hannelore stammt aus Schweix, wurde jedoch während der Evakuierung in Tübingen geboren. Beide besuchten in ihren Heimatorten