Trend und Tradition gehen Hand in Hand: In Hauenstein werden nun hippe Sneaker hergestellt, komplett und in Handarbeit. Produziert werden sie in der 2004 eingerichteten Gläsernen Schuhfabrik, der eine Verjüngungskur gegönnt wurde. Etwa 3,5 Millionen Euro hat Unternehmer Carl-August Seibel dort investiert.

Viel Schwarz und Weiß, klare Linien, mehr Raum, eine aufgeräumte Produktion: Wer in den zurückliegenden Jahren einmal die Gläserne Schuhfabrik besucht hat, betritt nun eine andere