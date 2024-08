Niederschlettenbach hat einiges zu bieten, und das kann nun auch online betrachtet werden. Die Kleinode des Dorfes wurden digitalisiert und sind jetzt in der Online-Datenbank KuLaDig zu finden.

Vom römischen Götterstein über die St.-Anna-Kapelle bis zum historischen Fachwerkhaus – die kleine Gemeinde Niederschlettenbach im Kreis Südwestpfalz hat beachtenswerte Besonderheiten und eine lange Geschichte zu bieten. Im Rahmen der Umsetzung des Kreisentwicklungskonzepts des Kreises Südwestpfalz und der Durchführung des Zukunftschecks Dorf in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium Rheinland-Pfalz hat der Ort einige Objekte in der Online-Datenbank Kultur.Landschaft.Digital (www.kuladig.de) erfasst.

KuLaDig Rheinland-Pfalz ist ein Projekt des Innenministeriums, das landesweit vom KuLaDig-Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD Süd) betreut wird. „Es ist immer wieder faszinierend, welche Kleinode sich in jedem Ort in Rheinland-Pfalz finden. Umso mehr freut es mich, dass gerade auch kleine Kommunen sich aktiv an KuLaDig beteiligen und wir sie beim Digitalisieren und Sichtbarmachen ihrer Schätze unterstützen können“, erklärt Hannes Kopf, Präsident der SGD Süd. „Für uns als Kommune bietet KuLaDig Rheinland-Pfalz eine tolle Möglichkeit, unsere Geschichte auf zeitgemäße Art aufzuarbeiten. Daher haben wir gerne KuLaDig genutzt“, sagt Niederschlettenbachs Bürgermeister Thomas Pietsch.

Von Albert Nagel erforscht und erfasst

Der pensionierte Polizist und RHEINPFALZ-Mitarbeiter Albert Nagel erforscht seinen Heimatort seit Jahren und hat neben einem Beitrag über die Ortsgeschichte auch Wegkreuze, Denkmäler, die Kirche St. Laurentius sowie die bekannte Anna-Kapelle erfasst, in der sich ein Reliefbild des Ritters Hans von Drot – auch Hans Trapp genannt – von Burg Berwartstein befindet.

In KuLaDig Rheinland-Pfalz werden historisch bedeutsame Bauwerke, Kulturlandschaften, aber auch immaterielles Kulturerbe wie Traditionen aufgenommen und digitalisiert. Jeder kann mitmachen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Info

Interessierte wenden sich an Christine Brehm vom KuLaDig-Kompetenzzentrum unter 06321 992228 oder christine.brehm@sgdsued.rlp.de.

14 Einträge gibt es auf www.kuladig.de für Niederschlettenbach