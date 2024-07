Fünf große Traktoren, etliche Autos, zahlreiche Fahrräder, aber vor allem Kinderfahrzeuge, Roller und ein elektrisches Tretauto des Fabrikats Mercedes AMG in Schwarz hat Diakon Steffen Dully am Sonntagmorgen in Riedelberg gesegnet. Auch Dreiräder, Laufräder und Bobbycars wurden beim Open-Air-Gottesdienst gesegnet, auf dass die Fahrer immer unfallfrei unterwegs sind und gesund am Ziel ankommen. Rund 40 Erwachsene und um die 15 Kinder hatten zuvor schon das Christopherus-Spiel verfolgt, das die Kirchengemeinde vorbereitet hatte. Die großen Fahrzeuge parkten an der Hauptstraße, die kleineren hatten die Kinder und Erwachsenen ans Kreuz neben der Kirche mitgebracht. Dort fand der Gottesdienst bei bestem Sommerwetter statt.