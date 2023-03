Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Bechhofen haben die Bauarbeiten in der Lambsborner Straße begonnen. Deswegen wird der Verkehr großräumig umgeleitet. Doch neben den Verkehrsbehinderungen hat sich damit auch die Parksituation in dem Dorf verschlechtert. Es gibt keine öffentlichen Parkplätze mehr und die Stellplätze am Supermarkt können den Bedarf nicht stillen.

Eine Woche Schonfrist hatte Bechhofen noch. Denn obwohl die Bauarbeiten in der Lambsborner Straße schon in der Vorwoche hätten beginnen sollen, herrschte an der Baustelle