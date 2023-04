Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Mauschbacher Neubaugebiet nimmt weiter Form an. In nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats am Montagabend stimmte das Gremium laut Bürgermeister Bernhard Krippleben dafür, die zwei Grundstücke zu kaufen, auf denen Häuser errichtet werden können. Krippleben rechnet nicht mehr damit, dass Bauherren noch in diesem Jahr zur Tat schreiten können.

Ein Grundstück im dritten Abschnitt des Neubaugebiets Plomb-Felsacker gehört Krippleben zufolge bereits der Gemeinde. Die verbleibenden zwei sollen nun gekauft und neu zugeschnitten