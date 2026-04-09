Das Hallenbad in der Mozartschule ist geschlossen, dennoch gibt es für die Grundschüler in der VG Rodalben Schwimmunterricht. Sie werden nach Waldfischbach-Burgalben gefahren.

Damit die vier Grundschulen in der Verbandsgemeinde (VG) Schwimmunterricht anbieten können, hatten sich Politik und Verwaltung der Verbandsgemeinde nach der Schließung des sanierungsbedürftigen Hallenbads in der Mozartschule an den Nachbarn in Waldfischbach-Burgalben gewandt. Und Erfolg gehabt: Die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben hat wöchentliche Schwimmzeiten für die Grundschüler aus dem Gräfensteiner Land bereitgestellt – sogar unentgeltlich. „Das nenne ich mal kommunale Zusammenarbeit. Mein Dank gilt der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben, dass sie das ermöglicht hat“, freute sich Verbandsbürgermeister Peter Spitzer im Verbandsgemeinderat über dieses Entgegenkommen.

Weil das Hallenbad nur noch bis zur 18. oder 19. Woche geöffnet hat, startete die Verbandsgemeinde mit den vier Grundschulen den Schwimmunterricht schon im Januar. Kosten entstehen durch den Transport, denn „wir müssen die Kinder ja dorthin bringen“, erklärte Spitzer. Der Verbandsgemeinderat hatte die Aufgabe, Schwimmunterricht und Schülertransport zu genehmigen: Einstimmig wurde beides genehmigt – die Busfahrten nach Waldfischbach-Burgalben zum Hallenbad in den Bruchwiesen wurden an die Gebrüder Nußbaum GmbH vergeben, die mit 898,80 Euro monatlich das günstigste Transportangebot abgegeben haben. Für 2026 mit etwa 23 Wochen Schwimmunterricht fallen Kosten von rund 21.000 Euro an.

Einmal wöchentlich Schwimmunterricht für jede Grundschule

Zwölf Unterrichtseinheiten stehen für die vier Grundschulen der Verbandsgemeinde im Nachbarhallenbad zur Verfügung pro Woche, die auf die vier Grundschulen aufgeteilt wurden. „Damit hat jede Grundschule die Möglichkeit, einmal wöchentlich Schwimmunterricht anzubieten“, informierte der Verbandsbürgermeister. Einen kurzen Einblick in die Praxis gab die dritte Beigeordnete Diana Matheis, selbst Grundschullehrerin an der Rodalber Mozartschule. „Wir sind dankbar, dass wir überhaupt Schwimmunterricht anbieten können“, machte sie deutlich, dass sich die Schulen über diese Lösung freuen. Angesichts des beschränkten Kontingents an Schwimmzeiten konzentriert sich ihre Schule auf die dritten Klassen mit etwa 50 Schülern, die in Waldfischbach-Burgalben schwimmen lernen oder üben.

Im Hallenbad in den Bruchwiesen in Waldfischbach-Burgalben können die Grundschulen der Verbandsgemeinde Rodalben Schwimmunterricht anbieten. Foto: Andrea Daum

Nach der Sommerpause – das Hallenbad in Waldfischbach-Burgalben wird im Frühjahr geschlossen – soll es nach den Herbstferien weitergehen mit den „Schwimmfahrten“ nach Waldfischbach-Burgalben, schaute Spitzer nach vorne: Geplant ist Schwimmunterricht von den Herbstferien bis zur Ausgabe des Halbjahreszeugnisses.

Neue Sporthalle mit Hallenbad ist in der Planung

Die Grundschulen werden noch länger mit dieser Zwischenlösung leben müssen: Bis in Rodalben an der Mozartschule eine neue Sporthalle mit Hallenbad gebaut ist, wird es einige Jahre dauern. Immerhin hat der Verbandsgemeinderat für dieses Jahr schon die Finanzierung der Planung und von Grunderwerb in die Finanzplanung aufgenommen.