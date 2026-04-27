Der neue Steg für den Paddelweiher in Hauenstein sorgt weiter für Streit. Die Positionen sind verhärtet. Diesmal ging es im Gemeinderat um die Kosten – und Grundsätzliches.

Im Jahr 2023 hatte der damalige Ortsbürgermeister Michael Zimmermann (CDU) die Variante eines Stegs, der von einem Pylon getragen wird, dem Ortsgemeinderat vorgestellt. Trotz der damals kalkulierten Kosten von 89.000 Euro wurde der Plan einstimmig beschlossen. Im Zuge der Kommunalwahl änderten sich die Mehrheitsverhältnisse – und das neu zusammengesetzte Gremium um die Wählergruppe Hääschde hob den Beschluss wieder auf. Ein Schwimmsteg sollte es nun sein, und der werde nur 41.000 Euro kosten, wurde im November 2025 kalkuliert. Zimmermann verweist seitdem auf die seiner Meinung nach schon bezahlten 15.000 Euro für Planungsleistungen, die bei der Pylonvariante angefallen sind.

In der jüngsten Ratssitzung am Donnerstag, 29. April, kochte der Streit um den Steg wieder hoch. Zeitweise wetterten Andreas Wilde (SPD) auf der einen Seite und Beigeordneter Stefan Kölsch (Grüne) sowie der Erste Beigeordnete Timo Pust (Wählergruppe Hääschde) sehr lautstark gegeneinander. Zimmermann behauptete in seiner Anfrage, dass die Kosten für den Schwimmsteg jetzt auf fast 83.000 Euro gestiegen seien, die Planungen zu lange dauerten und alles zu teuer werde. Das verneinte der für Baufragen zuständige Beigeordnete und verwies auf ein konkretes Angebot über 69.000 Euro. In diesen Kosten seien 13.360 Euro für Erdarbeiten und 42.875 Euro für den Steg selbst enthalten. Der Rest entfalle auf Statik und Planung, rechnete Seibel vor. Der Antrag für eine Förderung aus dem Leader-plus-Programm sei gestellt, erklärte Pust.

Seibel: Projekt jetzt auf einem guten Weg

Seibel warf Zimmermann vor, Birnen mit Äpfeln zu vergleichen. Zimmermanns Projekt mit dem Pylon-Steg hätte letztlich 140.000 Euro gekostet, weil viel umfangreichere Arbeiten nötig gewesen wären, als Zimmermann damals in der Ratssitzung mitgeteilt habe. Außerdem sei der Pylon nie genehmigungsfähig gewesen. Die Naturschutzbehörde habe klargestellt, dass Stahlkonstruktionen in dem Bereich nicht sichtbar sein dürften. Darüber hinaus habe ein Bodengutachten gefehlt, und der Biergarten des Ausflugslokals wäre bei den Bauarbeiten zerstört worden, zählte Seibel Gründe auf, die seiner Meinung nach gegen das Projekt Zimmermanns sprächen. Die von Zimmermann aufgeführten und bereits bezahlten Planungsleistungen in Höhe von 15.000 Euro seien eine Falschaussage, behauptete Pust und ergänzte: Es seien bisher nur 9.364 Euro bezahlt worden.

Für Christoph Seibel ist das Projekt jetzt auf einem guten Weg. Die Gemeinde werde einen vorzeitigen Baubeginn beantragen und den Schwimmsteg angehen. „Der muss jetzt gemacht werden. Wir haben keine andere Wahl“, sagte Seibel, was auch Andreas Wilde so sieht. Stefan Kölsch mahnte eine provisorische Instandsetzung des vorhandenen Stegs durch den Bauhof an, da wahrscheinlich eine weitere volle Saison ohne neuen Steg überstanden werden müsse. Im jetzigen Zustand könne der Steg nicht genutzt werden, so Kölsch.