Kommt das Naturschwimmbad Biebermühle, kommt es mit Verspätung oder wegen gestiegener Kosten am Ende gar nicht? Diese Fragen werden erst nach der Sommerpause im Verbandsgemeinderat Rodalben beantwortet.

Nach dem Sachstand hatte sich Leo Littig (CDU) erkundigt. Littig wollte wissen, ob eine aktualisierte Kostenschätzung vorliegt, ob die Förderzusage noch besteht und für wie realistisch die Umsetzung des Projekts gilt. VG-Bürgermeister Wolfgang Denzer berichtete über einige Veränderungen wie die Verlegung des Funktionsgebäudes aus der Überschwemmungszone samt Kanalanschlüsse. Des gestreckten Zeitplans wegen, auch bedingt durch Krieg und Corona, werde eine Fristverlängerung von zwei Jahren beantragt. Die Kostenfrage ließ er unbeantwortet, dazu gebe es noch keine neuen Zahlen. Um mehr Klarheit zu bekommen, müsse sich der Rat bis in den Herbst gedulden. Am Mittwoch, 4. Oktober, präsentiere das Ingenieurbüro in der Ratssitzung seine aktualisierte Planung.