Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spaß, Sicherheit und Finanzen – das geht in Corona-Zeiten nicht immer zusammen. Nur begrenzt ließ sich das im Dahner Badeparadies unter einen Hut bekommen, was den Verantwortlichen am Ende teils heftige Kritik einbrachte. Nun ist die Freibadesaison beendet und erste Zahlen liegen auf dem Tisch.

Dass das Freibad im Dahner Badeparadies mit dem Ende der rheinland-pfälzischen Sommerferien Mitte August geschlossen wurde, hat der Verbandsgemeinde-Verwaltung Kritik eingebracht. Die Ferien