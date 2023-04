Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Besuch aus Kenia hatte der Hauensteiner Verein „Aktion Afrika“. Die St.-Joseph-Schwestern Genovefa und Nelly weilten in der Wasgaugemeinde und berichteten sehr eindrücklich über die Situation in dem von ihnen verantworteten Zentrum „St. Joseph Shelter of Hope“ in Voi, das unter anderem rund 1000 Aidspatienten samt Familien betreut und ein Hospital unterhält.

Mit Schwester Genovefa arbeitet der Verein schon seit rund 25 Jahren sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Jetzt konnte die Gründerin und bisherige Leiterin des Zentrums mit Schwester