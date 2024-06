Für viele war Schwester Stephana das Gesicht des Hauensteiner Karmels. Oft leistete sie im Kloster Pfortendienst oder bediente im Klosterladen – und hatte für jeden ein gutes Wort.

Als das Kloster vor einem Jahr aufgelöst wurde, trat Schwester Stephana mit Schwester Agnes in den Konvent im bayrischen Wemding ein. Dort feiert sie am 22. August den 60. Jahrestag ihrer Profess – mit einem „Stück Hääschde“, wie sie berichtet. „Dass ich diese Feier woanders als in Hauenstein begehe, hätte ich nie gedacht. Jetzt ist es aber so“, schreibt die 82-jährige Ordensfrau. Es freut sie, dass Pfarrer Robert Burger, der langjährige Hausgeistliche des Karmel, den Festgottesdienst in der Klosterkirche zelebrieren wird. Auch der Sakristan Dieter Seibel und „langjährige Karmelfreunde“ hätten ihr Kommen angekündigt.

In Abstimmung mit der Priorin des Wemdinger Karmel lädt sie nun auch alle ein, die „gerne kommen wollen“. In der Pfarrei St. Katharina wird erwogen, einen Bus zu chartern für eine Tagesfahrt in den Donau-Ried-Kreis. Abfahrt wäre am Donnerstag, 22. August, voraussichtlich schon um sechs Uhr in der Frühe. Der Festgottesdienst beginnt um 10 Uhr, Mittagessen und Kaffee gibt es im Kloster.

Eventuell kann auch die bekannte Wallfahrtskirche „Maria Brünnlein“ besichtigt werden. Die Rückkunft ist am späteren Abend geplant. Die Fahrt kostet – je nach Beteiligung – zwischen 30 und 45 Euro. Es wird um verbindliche Anmeldung beim Pfarrbüro (Telefon 06392 993969) bis spätestens 20. Juni gebeten.