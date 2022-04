Doppelten Grund zur Freude haben die Musiker der Schwarzbachtaler Blasmusik: „Wir dürfen endlich wieder richtig spielen“, freut sich der Vorsitzende Timo Dellweg. Und: Die Musiker vom Schwarzbach feiern in diesem Jahr ihren 60. Geburtstag. Mit einer Jubiläums-Tour, die sie am Samstag und Sonntag an verschiedene Orte im Landkreis bringt, starten sie ins Jubiläums-Jahr.

Die Blasmusik ist das Metier der Musiker, die seit 20 Jahren von Julia Dellweg-Peifer dirigiert werden. Für gute Laune möchten die Schwarzbachtaler mit ihrer Musik sorgen und sind deshalb am Samstag und Sonntag kostenfrei auf öffentlichen Plätzen in Hermersberg, Weselberg, Wallhalben, auf der Kneispermühle, in Rieschweiler-Mühlbach und in Herschberg zu hören.

Start ist am Samstag um 12 Uhr auf dem Elli-Zimmer-Platz in Hermersberg. Dann heißt es Notenständer schnappen, Instrumentenkoffer füllen und weiter fahren nach Weselberg. Dort heißt es Notenständer wieder aufbauen, Instrument aus dem Koffer holen. Ab 13.30 Uhr wird auf dem Nadine-Keßler-Platz gespielt. Ab 15 Uhr sind die Schwarzbachtaler auf dem Dorfplatz in Wallhalben zu hören und den Abschluss des ersten Tourtages gibt es auf der Kneispermühle. Ab 17 Uhr wird dort musiziert.

Abschluss-Konzert in Herschberg

Am Sonntag ab 12.30 Uhr spielen die Schwarzbachtaler bei der SG Rieschweiler. Der Tour-Abschluss wird um 16 Uhr am „Budche“ in Herschberg an der Mehrzweckhalle gefeiert. Dort gilt, wie samstags auf der Kneispermühle, ein bisschen open end. „Hängt davon ab, wie lange uns die Leute spielen hören wollen“, sagt Dellweg lachend. Ansonsten sind die Musiker jeweils 45 Minuten lang zu hören. Man freue sich, die Musik zu den Menschen zu bringen, sagt Timo Dellweg zur Idee der zweitägigen Jubiläums-Tour.

Im Gepäck haben die Schwarzbachtaler Informationen über das, was im Jubiläumsjahr geplant ist, und Tickets für die Veranstaltungen. Denn ein Höhepunkt im Steinbruch, dem vereinseigenen Domizil der Schwarzbachtaler mit großer Außenbühne, wird der Auftritt der Musiker von „Alpenblech“ sein. Die Top-Musiker haben gerade beim Winter-Woodstock der Blasmusik in Kirchberg/Tirol die Fans zum Feiern gebracht, traten 2019 beim traditionellen Woodstock der Blasmusik in Österreich vor 60.000 Fans auf. „Darauf freuen wir uns riesig“, sagt Dellweg, der die Musiker von Alpenblech gut kennt und diesen Jubiläums-Coup mit ermöglichte.

Großes Musikfest im Juni

Eingebettet ist der Auftritt von Alpenblech am 11. Juni in das Jubiläums-Musikfest, das am 11. und 12. Juni im Steinbruch mit vielen Gästen gefeiert wird. Zuvor gehen die Schwarzbachtaler selbst ins Probenwochenende, um in Top-Form zu sein, wenn sie selbst am 21. Mai ihr Jubiläumskonzert spielen.

„Dass wir die vereinseigene Anlage haben, hat uns musikalisch sehr geholfen“, sagt Dellweg mit Blick auf die vergangenen Monate, die von Corona bestimmt waren. Es ermöglichte den Musikern, früher als viele andere in den Probebetrieb zurückzukommen, weil zum Beispiel die einzelnen Instrumentengruppen in kleiner Besetzung schon mal im großen Saal unter Einhaltung der jeweils geltenden Regeln proben konnten, „und wir auch die Möglichkeit hatten, draußen zu proben“, sagt Dellweg. Dass es pünktlich zum Jubiläumsjahr wieder zurück zur Normalität geht, „das ist natürlich schon ein schönes Gefühl“, sagt der Vorsitzende.