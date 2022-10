Die ersten richtig kühlen Tage haben die Rauch- und Mehlschwalben in unseren Dörfern mit ihrem Nachwuchs völlig überrascht. Für sie ist die Nahrungssuche deutlich schwieriger geworden. Bleibt es weiter so kalt, dann werden die Schwalben schneller nach Süden ziehen als üblich.

Ihre Winterheimat liegt rund 10.000 Kilometer entfernt in Südafrika. Einst gehörten die Schwalben in unseren Dörfern und sogar Kleinstädten zur bekanntesten Vogelart. Jedes Dorfkind kannte die eleganten Flugkünstler, die über Dächer, Wiesen und Felder dahinjagen. Vor allem in den Ställen der Bauern waren sie ein Blickfang, weil sie dem menschlichen Auge so nah waren. Emsiges Treiben herrschte über den Kühen und Kälbern, wenn sie ihren Nachwuchs in den Nestern unter der Stalldecke fütterten.

Akrobatische Fütterung aus der Luft: Ausgerechnet die Wäschespinne haben die Jungschwalben als Futterplatz ausgesucht. Foto: Willi Hack

Die Schwalben waren ein erwünschter Bestandteil des bäuerlichen Lebens vom Frühling bis in den Herbst. Schließlich waren sie auch in den Ställen fleißige Mückenjäger, wo es sie damals im Überfluss gab. Dies war für die Vögel vor allem gut, wenn es draußen Regentage gab oder einen starken Temperaturrückgang, so dass plötzlich ihr Nahrungsangebot fast nicht mehr in der Luft unterwegs war. Die Reserve in Stall und Scheune war dann ein beruhigendes Polster gegen den Hunger.

Glücksbringer gegen Feuer und Krankheiten

„Schon am frühen Morgen und auf dem Schulweg hörte man sie auf den Stromdrähten zwitschern und aufgeregt die Plätze tauschen. Als Glücksbringer waren sie im Dorfleben willkommen. Ihre Anwesenheit sollte die Häuser vor Feuer und Blitzeinschlag schützen. Das Stallvieh vor Krankheiten bewahren. Die friedvollen und emsigen Vögel waren einfach beliebt,“ erzählen Peter Spieler und Hans Göppel vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Die Landbewohner hätten ihre Ankunft Anfang April herbeigesehnt.

Erholung in der Sonne für den Schwalbennachwuchs. Früher waren die Drähte voller am Sommerende. Foto: Willi Hack

Auch Albert Westrich aus Schmitshausen erinnert sich noch gut an seine Kinderzeit in Herschberg, wo es bestimmt in jedem fünften Haus Schwalben gab. Schließlich gab es überall Kuhställe, Pferdeställe und viele Kleinbauern mit Ziegen, Hasen, Schafen und Schweinen, wo die Schwalben ein Zuhause hatten. Keiner der Familien und Bauern hätte im Frühjahr vergessen, rechtzeitig das Oberlicht eines Fensters zu kippen oder das Oberteil der Stalltür einen größeren Spalt zu öffnen. Die Schwalben sollten bei ihrer Rückkehr aus Afrika sofort in den Stall fliegen können, um ihr Nest vom Vorjahr wieder zu beziehen. Auch seien im Frühling und über die Sommermonate immer eine oder zwei ausreichende Öffnungen vorhanden gewesen, damit die Schwalben zur Fütterung des Nachwuchses ein- und ausfliegen konnten. Schließlich sind die Schwalben Frühaufsteher, wenn die Sonne schon früh für ausreichend Wärme sorgt. „Es hätte niemand aus Sorglosigkeit alle Flugmöglichkeiten in den Stall verrammelt, um die Schwalben auszusperren,“ sagt Westrich.

Kommt es zu Dörfern ohne Schwalben?

Heute haben Rauch- und Mehlschwalben ein gemeinsames Problem: Die Nistmöglichkeiten und das erforderliche Baumaterial sind ihnen weitgehend verloren gegangen. Der Rauchschwalbe fehlen die Ställe, da es nur noch wenige landwirtschaftliche Betriebe gibt. Es fehlen Pfützen und Wasserlöcher für den Nestbau mit gutem Mörtel. Die Mehlschwalben werden mit ihren Nestern hoch oben an den Außenwänden der Häuser immer seltener geduldet. Aber: Neueste richterliche Entscheidungen und das Bundesnaturschutzgesetz haben genau festgelegt, dass Schwalbennester von Eigentümern und Mietern nicht entfernt werden dürfen. Bei Zuwiderhandlungen droht eine heftige Geldbuße.

Erfolgreiche Futterübergabe auf der Wäschespinne. Foto: Willi Hack

Typisch für die Rauchschwalbe ist ihre kastanienbraune Stirn und Kehle sowie das dunkelbraune Kropfband. Auf der Unterseite sind sie lichtrostgelb. Die Oberseite ist vom Kopf bis zum Schwanz blauschwarz. Lange schmale Flügel mit einem tiefgegabelten Schwanz mit langen Spießen ist ein typisches Erkennungszeichen der Schwalbe. Sie hat kurze schwache Füße, die weder zum Sitzen auf dem Boden noch zum Laufen taugen. Sie wiegt rund 20 Gramm. Rauchschwalben fangen am Tag 2000 Stechmücken und bis zu 800 Blattläuse. Sie können in guten Jahren drei Bruten mit bis zu sechs Jungen großziehen Die Mehlschwalbe hingegen ist auf der Unterseite völlig weiß mit einem weißen Bürzel. Ihr Schwanz ist kürzer und nur ganz leicht erkennbar gegabelt.