Bayrische Komödie auf Pfälzer Bühne: Das Schwabinger Volkstheater gastiert am 8. Mai in der Rodalber Mozartschule mit dem Stück „Die Lottokinie“. Hektik trifft auf Komik.

Bei ihrem ersten Gastspiel in der Pfalz zeigt die Theatergruppe aus dem Münchner Szeneviertel Schwabing eine heitere bayerische Kriminalkomödie. Das Stück „Die Lottokinie“ (Hochdeutsch: „Die Lottokönige“) handelt von zwei Freunden, die seit langem Lotto spielen. Nun dürfen sie endlich erleben, wie es sich anfühlt, wenn einem das Glück hold ist. Ihren Gewinn – sie haben vermeintlich fünf Richtige mit Zusatzzahl – feiern die beiden in einer Kneipe. Sie genehmigen sich einige Biere und sprechen dabei offen über das Glück, das sie gerade erfahren haben. Diese Freimütigkeit sollen sie noch bereuen: Denn bald müssen sie feststellen, dass ihnen der Geldbeutel mit dem gewinnbringenden Lottoschein abhandengekommen ist.

Turbulenzen – auf Bayerisch in Szene gesetzt – bestimmen das überbordende Bühnengeschehen, an dem die Akteure und Publikum gleichermaßen Spaß haben. Der Leiter des Schwabinger Volkstheaters, Ernst Marschall, hat das Stück selbst geschrieben, er steht auch beim Gastspiel in Rodalben auf der Bühne. Normalerweise führt das Schwabinger Volkstheater seine Stücke im Münchner Zunfthaus auf. Den Besuchern bietet das Ensemble laut eigenen Angaben „lustiges und anspruchsvolles bairisches Theater“. Für das seit 30 Jahren geleistete ehrenamtliche Engagement auf dem Gebiet Kultur zeichnete die Stadt München die Gruppe mit der Urkunde „München dankt“ aus.

Info

Im Rahmen der Gräfensteiner Theaterspiele gastiert am Freitag, 8. Mai, ab 19 Uhr das Schwabinger Volkstheater mit der Kriminalkomödie „Die Lottokinie“ in der Halle der Mozartschule. In der Pause werden unter anderem bayerische Spezialitäten angeboten.

Tickets gibt es ab sofort bei der Tourist-Information Gräfensteiner Land im Rodalber Rathaus (Telefon 06331 234180, E-Mail tourist@rodalben.de), bei Lotto Schneider (Telefon 06331 258820) sowie in der Leseratte/Hobbytique Nikolaus (Telefon 06331 16417).