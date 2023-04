Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Schusterbrunnen am Zwickerdenkmal auf dem Johann-Naab-Platz ist und bleibt ein Sorgenkind: Immer wieder hat die RHEINPFALZ in den vergangenen Jahren berichtet, dass der Brunnen stillgelegt werden muss, weil er das Wasser einfach nicht halten kann. Derzeit plätschert der Brunnen nur an Wochenenden, weil er erneut massiv Wasser lässt.

Wie Ortsbürgermeister Michael Zimmermann berichtete, hat der Brunnen vom 8. bis zum 14. April, während der Osterwoche also, als er komplett in Betrieb war, nicht weniger als 25.000 Liter geschluckt: