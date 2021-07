Beim diesjährigen Schulwettbewerb „Der Verlust der Dunkelheit – neu beleuchtet“, den das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen gemeinsam mit dem Biosphärenhaus in Fischbach und dem Klimaschutz-Projekt Zenapa (Zero Emission Nature Protection Areas) veranstaltet hat, gingen Preise an Schulen aus Lemberg und Thaleischweiler-Fröschen.

Die Schüler der vierten, neunten und zehnten Klassen beantworteten in den Beiträgen die Frage, was Lichtverschmutzung ist und welche Folgen sie für Tiere und Pflanzen hat und wie sie Menschen beziehungsweise ihr eigenes Leben betrifft. Es wurden auf sehr unterschiedliche Arten Ideen für Lösungen des Problems der Lichtverschmutzung ausgearbeitet. Die eingereichten Beiträge umfassten Erklärvideos, Stop-Motion Videos, einen Podcast und ein Poster.

Der zweite Platz in der Gruppe der Grundschüler ging an die Klassen 4a und 4b der Heinrich-Weber-Schule in Lemberg unter Leitung von Rektorin Martina Neumann. Die Preise für die Mittelstufe gehen an zwei Gruppen der neunten Klasse und eine Gruppe der zehnten Klasse der IGS Thaleischweiler-Fröschen, bei der Hasso Sutter seine Schüler wie schon 2019 für den Schulwettbewerb des Sternenpark-Projekts begeistern konnte.

Zu den Preisen zählten eine Übernachtung auf dem Baumwipfelpfad am Biosphärenhaus in Fischbach mit Infos zum Thema Nacht und Lichtverschmutzung, eine Führung mit einem Biosphären-Guide, eine Sternkarte und ein Astronomiebuch.