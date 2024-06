Der Ausbau der Wallhalber Schulstraße soll in den nächsten Wochen starten. Das sagte die scheidende Ortsbürgermeisterin Christine Burkhard in der Ratssitzung am Dienstag. Zudem werden die Straßenbeiträge festgelegt.

Sobald die Bagger rollen, wird die Sackgasse voll gesperrt. Burkhard rechnet mit Beeinträchtigungen im Bereich der Kreuzung in der Ortsmitte. Allerdings soll der Ausbau kein Langzeit-Projekt sein. Die Ortsbürgermeisterin hofft, dass die Straße noch in diesem Jahr fertig wird. Insgesamt kostet der Ausbau 271.000 Euro – davon entfallen rund 103.000 Euro für den Straßenbau, der von der Gemeinde über wiederkehrende Beiträge finanziert wird. 168.000 Euro – getragen von den Werken – sind für Wasserleitungen und Kanal eingeplant. Ausgebaut wird die Schulstraße von der Koblenzer Firma Eurovia, die das günstigste Angebot abgegeben hatte – das höchste Angebot lag bei knapp 358.000 Euro.

Insgesamt werden für den Straßenausbau in der Gemeinde dieses Jahr Ausbaubeiträge in Höhe von 231.000 Euro eingeplant. 160.000 Euro sind für den Schulstraßen-Ausbau eingeplant, 55.000 für den ersten Bauabschnitt der Hofstattstraße und 16.000 Euro für die Umrüstung der Straßenlaternen auf moderne und stromsparende LED-Birnen. Von der Gesamtsumme geht noch ein Gemeindeanteil von 69.000 Euro ab (30 Prozent), sodass 162.000 Euro auf die Wallhalber verteilt werden.

Im Vergleich zu anderen Orten im Zweibrücker Land sind die Straßenbeiträge dieses Jahr in Wallhalben recht gering. Pro Quadratmeter betragspflichtiger Grundstücksfläche werden drei Cent fällig, andernorts sind es meist rund 30 Cent. Die Rechnungen für die Straßenbeiträge werden von der Verbandsgemeinde in den nächsten Tagen verschickt.