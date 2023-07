Im Wiesbacher Rat sind sie unzufrieden mit dem Ausbau der Schulstraße. Trotzdem haben sie zugestimmt, dass der Baufirma eine Rechnung über 20.000 Euro bezahlt wird.

Die Räte meinen, der Ausbau der Schulstraße im Ort sei nicht nach allen Regeln der Kunst erfolgt. Doch bei ihrem Entschluss am Donnerstag ging es nicht um Haftungsfragen. Der Rat hatte lediglich über notwendige, erledigte und vorher vertraglich nicht budgetierte Arbeiten zu entscheiden.

Werner Wagner forderte, zur nächsten Sitzung den Architekten und jemanden vom Bauamt der Verbandsgemeinde vorzuladen. Denn es gebe noch gravierende Mängel an den Bürgersteigen. Und, so Wagner: „Die Fahrbahnoberschicht wurde bei Frost eingebracht. Zumindest nicht im zulässigen Toleranzbereich.“ „Unter drei Grad plus. Der Asphalt ist zu schnell ausgeglüht“, sprang der Beigeordnete Markus Schmitt Wagner zur Seite.

Wagner führte weiter aus: „Man sieht jetzt schon um die größeren Kanaldeckel und Hydranten, dass die Straße wieder rauer ist. Es zeichnen sich Flecken ab. Ich befürchte, in drei bis vier Jahren wird die Straße wieder geflickt. Dann haben wir wieder einen Flickenteppich.“ „Wenn ihr dem Nachtragsangebot nicht irgendwann zustimmt, dann macht ihr mich haftbar“, warnte Bürgermeister Klaus Buchmann vor einer Ablehnung.

Lebhafte Sitzung

Markus Schmitt erklärte in der lebhaften Sitzung, dass das Nachtragsangebot mit dem Thema Mängelbeseitigung nichts zu tun habe. Werde der Nachtrag nicht bezahlt, drohe eine Klage der Baufirma gegen die Gemeinde. „Eine Mängelbeseitigung ist ein ganz anderes Thema. Da bin ich absolut bei euch. Das hier aber ist ein Nachtrag. Die Leistungen haben wir rechtmäßig erhalten. Die Leistungen sind erbracht. Sie sind in Ordnung.“

Werner Wagner bleibt bei seiner Forderung, vor Bezahlen der Schlussrechnung den Architekten und das Bauamt vor den Rat zu zitieren, um Verantwortlichkeiten für Fehler bei der Bauausführung zu klären.

Bei der Abstimmung votierten vier der sieben Anwesenden für die Annahme des Nachtrags. Einer lehnte ab, zwei enthielten sich.