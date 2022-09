Es könnte sich als Glücksfall erweisen, dass es die Bestandsbewertung zur Sanierung des Vinninger Schulschwimmbads aus dem Jahr 2020 gibt.

Rund 5,7 Millionen Euro, so schätzten die Gutachter, würde eine Sanierung des Bades kosten. Diese Zahlen bilden die Grundlage, um sich beim Bundesprogramm zur Sanierung von Sportstätten um eine Förderung zu bemühen.

„Für den einen oder anderen war es bestimmt eine Überraschung“, sagte Bürgermeister Klaus Weber am Mittwoch bei der Sitzung des Verbandsgemeinderates mit Blick auf die Chance, das Vinninger Schulschwimmbad doch noch einmal zum Leben zu erwecken. 476 Millionen Euro befinden sich im Fördertopf des Bundesprogramms Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Bei finanzschwachen Kommunen werden 75 Prozent der Kosten vom Bund übernommen. Bis Freitag, 30. September, müssen Kommunen ihr Interesse bekunden. Das ist bereits durch den Kreis geschehen, der Kreistag hatte sich in der vergangenen Woche damit befasst. „Wir haben nichts zu verlieren“, bemerkte Weber. Sollte das Vorhaben nicht gefördert werden, müsse man das Schwimmbad endgültig aufgeben.

Einstimmig sprach sich der Verbandsgemeinderat für die Interessenbekundung aus. „Es wäre sträflich, wenn wir uns nicht beteiligen“, sagte Klaus Lehmann (SPD).