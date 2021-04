In Pirmasens ist die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche deutlich gesunken. Dadurch können ab Montag, 3. Mai, die Schulen in den Präsenz- beziehungsweise Wechselunterricht zurückkehren, müssen aber laut Bundesnotbremse zwei Mal die Woche verpflichtend auf Corona getestet werden. Ab Montag öffnen die Kindertagesstätten im Regelbetrieb und im Einzelhandel ist wieder Terminshopping möglich.

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt liegt der gestrigen Mitteilung des rheinland-pfälzischen Landesuntersuchungsamtes (LUA) zufolge bei 116,8 und ist damit im Vergleich zum Vortag (119,3) gesunken. Pirmasens befindet sich weiter in der Alarmstufe (Rot) des Corona Warn- und Aktionsplanes des Landes. Die landesweite Inzidenz beträgt 132.4.

Bundesnotbremse bleibt bestehen

Als Stichtag für etwaige Lockerungen oder weitere Einschränkungen in den Kommunen gilt der Tag, an dem das Robert-Koch-Institut (RKI) auf seiner Internetseite www.rki.de/inzidenzen den Inzidenzwert veröffentlicht. So ist es im novellierten Bundesinfektionsschutzgesetz geregelt. Die RKI-Zahlen entsprechen denen des LUA vom Vortag. Die Landesuntersuchungsämter melden die Inzidenzen aller Städte, Landkreise und Bundesländer an das RKI. Die Stadtverwaltung Pirmasens als zuständige Behörde gibt bekannt, ab wann etwaige Maßnahmen für die Siebenhügelstadt gelten.

Da sich Pirmasens weiterhin über dem Schwellenwert von 100 bewegt, bleibt die sogenannte Bundesnotbremse unverändert in Kraft. Zu den Maßnahmen zählen unter anderem die strengen Kontaktbeschränkungen, die nächtliche Ausgangsbeschränkungen sowie die Schließung der Außengastronomie und die Untersagung körpernaher Dienstleistungen.

Änderungen bei der sogenannten Bundesnotbremse ergeben sich ab kommenden Montag für Schulen, Kitas und im Einzelhandel. Der Grund: Die Inzidenz ist an fünf Werktagen hintereinander unter die maßgebliche Marke von 165 für Schulen und Kitas beziehungsweise 150 für den Handel gesunken.

Einkaufen mit Corona-Test

Grundsätzlich gilt, dass Sonn- und Feiertage nicht mitgezählt werden, sie unterbrechen die Zählung jedoch auch nicht. Für die Stadt Pirmasens bedeutet dies folgendes: Am Samstag, 24. April, lag der Inzidenzwert mit 149 zum ersten Mal unter dem für Handel und Schulen maßgeblichen Schwellenwert. Nachdem der Sonntag bei den Berechnungen nicht mitzählt, wurden die Schwellenwerte am gestrigen Donnerstag den fünften Werktag in Folge unterschritten. Ab Samstag, 1. Mai, dürften die Schulen und Kitas deshalb grundsätzlich wieder öffnen und der Einzelhandel zum sogenannten „Click and Meet“ (Terminshopping) zurückkehren. Da der 1. Mai ein gesetzlicher Feiertag ist, greifen die Öffnungen tatsächlich erst aber erst am Montag, 3. Mai.

Regulär geöffnet haben der Lebensmittelhandel, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Zeitungsverkauf, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte, Gartenmärkte und Großhandel. Es gelten die Maskenpflicht, das Abstandsgebot und eine Personenbegrenzung von einem Kunden je 20 Quadratmeter. Eine Vorschrift, dass nur noch eine Person pro Haushalt in Supermärkten einkaufen darf, gibt es nicht, jedoch handhaben es einzelne Märkte in Pirmasens so, um sich an die Personenbegrenzungen halten zu können. Geschäfte, die nicht zu den oben aufgeführten Ausnahmen gehören, dürfen ab Montag wieder Einzeltermine vergeben, jedoch – neu – nur an Kunden mit negativem Corona-Test oder vollständigem Impfschutz (die Zweitimpfung muss mindestens 14 Tage zurückliegen). Es darf sich maximal ein Kunde auf 40 Quadratmetern Verkaufsfläche aufhalten, und er muss in jedem Fall seine Kontaktdaten hinterlassen.