Maskenpflicht, alle 20 Minuten lüften, Hände waschen, Abstand halten – Schule unter Corona-Auflagen ist kein Zuckerschlecken. Der Englisch- und Sportlehrer Mathias Backes hat sein Referendariat am Zweibrücker Hofenfels-Gymnasium gemacht und unterrichtet an der Gemeinschaftsschule in Schiffweiler. Er hat aufgeschrieben, wie derzeit eine Englischstunde abläuft. Den Feueralarm hat er weggelassen – glaubt ja sonst doch keiner.

Ich: Hände waschen. Ihr kennt die Regeln. 20 Sekunden lang. Immer wenn ihr reinkommt.

Schüler 1: Und wenn wir rausgehen?

Ich: Keine Ahnung mehr. Ich muss nachsehen. Hey, passt auf! Ihr steht zu eng in der Schlange. Geh mal ein Stück nach hinten da. Und zieht eure Masken über die Nase, am Kinn bringt das nichts.

Schüler 2: Mein Papa sagt, die bringen sowieso nix. Und dass die wegen Trump oder so nur Panik machen, weil die Merkel da irgendwas will, was ich vergessen habe.

Schüler 1: Corona gibt’s gar nicht.

Ich: ja ja... Lass einfach das Ding im Gesicht. Und jetzt setzt euch mal endlich hin, es ist schon 18 nach. Hey! Wieso hast du keine Maske an??

Schüler 3: Oh! Vergessen.

Schüler 4: Ich kann dir meine geben.

Ich: Nein, hör auf... Warte, ich geh’ eine holen. Keiner fasst was an hier in der Zeit.

Schüler 5: Die Fenster.

Ich: Nein, auch nicht die Fenster!

Schüler 5: Aber es ist Lüftungspause. Nach 20 Minuten ist immer fünf Minuten Lüftungs....

Ich: Äh shit ja ... Fenster auf!

Alle durcheinander: Oh ist das kalt,... Boah, geht gar nicht, dürfen wir Jacke...? Dürfen wir Mütze...? Dürfen wir trinken...? Ich hab’ eine Wolldecke, darf ich die Wolldecke!?!?!?

Schüler 6: Hihi hihiiii hi hi... Herr Backes!!!!

Ich: Was?

Schüler 6: Sie haben „shit“ gesagt eben.

Ich: Das sagt man nicht, ich weiß, sorry. Hey, hört da hinten auf, die Wolldecke zu teilen!!!

Schüler 7: Es ist aber voll kalt!

Ich: Dann zieh die Jacke an.

Schüler 7: Hab’ ich doch!

Schüler 3: Herr Backes, meine Maske... Sie wollten mir doch eine Maske holen.

Schüler 8: Fenster zu, lüften vorbei!!

Alles, was angezogen und übergeworfen wurde, wird entfernt und wieder verstaut. Maske wurde besorgt und ausgehändigt.

Ich: So, nehmt mal bitte eure Bücher raus, ich wollte mit euch noch...

Schüler 9: Ich hab’ mein Buch vergessen.

Schüler 10: Ich auch!

Schüler 11: Mmppff Mmpff Mppfffffff

Schüler 9: Was? Ich verstehe dich nicht mit der Maske.

Schüler 11: Sorry, ich kann dir meins geben und kucke dann bei Schüler 12 ins Buch.

Ich: Zieh sofort die Maske wieder an! Und hier kommt keiner auf die Idee, irgendwas zu teilen!!! Jeder darf nur seine eigenen Sachen anfassen.

Schüler 13: Ich hab’ gesehen, wie Schüler 14 sich einen Radierer bei Schüler 15 geliehen hat.

Schüler 15: DU DUMME PETZE!!!!

Schüler 13: Lieber Petze als Corona.

Ich: SCHLUSS JETZT!

Schüler 16: Herr Backes!!!!!!!!

Ich: Waaassssss?

Schüler 16: Lüften!

Alle durcheinander: Oh nein.... Das ist sooo kalt.... Wie lange geht Corona noch?...... Dürfen wir Handschuhe.... Ich halt’ das nicht aus, wenn’s so kalt ist.... Englisch geht heute irgendwie voll schnell vorbei.

Alle haben die zusätzlichen Kleidungsstücke wieder ausgezogen und verstaut.

Ich: Bitte schlagt euer Buch auf.... Bitte...

Schüler 17: Herr Backes. Eine Frage hab’ ich noch.

Ich: Nur wenn es wirklich wichtig ist.

Schüler 17: Warum machen wir hier in der Klasse so einen Aufstand, und auf dem Schulweg is’ alles egal?

Ich: Weiß ich nicht, ich mache die Regeln nicht... Buch raus!

Schüler 18: Und warum können wir im Bus machen, was wir wollen, und hier nicht?

Ich: Nicht meine Regeln, Buch raus!

Schüler 19: Und warum sitzen wir hier mit 30 Leuten im Raum und ich darf nicht ins Fußballtraining? Außerdem sitzen wir hier auch und essen unsere Brote im gleichen Raum. Also warum ist das verboten im Restaurant?

Ich: Buch rausssssss!!!!

Schüler 20: Herr Backes!

Ich: ... Was?