Von Tuten und Blasen keine Ahnung? Die Kreismusikschule hilft nach. Um ein Blechblasinstrument zu erlernen, sollte man mindestens acht Jahre alt sein. Wichtige Voraussetzung: starke Zähne.

Alle Blechblasinstrumente werden nach Auskunft der Kreismusikschule (KMS) Südwestpfalz durch ein Kessel- oder Trichtermundstück angeblasen. Um mit dem Unterricht in Horn, Tuba oder Posaune zu beginnen, sollte man etwa acht Jahre alt sein, und die bleibenden Schneidezähne müssen schon da sein. Mit der Trompete, dem kleinsten Mitglied der Instrumentenfamilie, können Kinder je nach körperlicher Konstitution und Motivation auch schon früher beginnen.

Wie alle Blechblasinstrumente kann die Trompete solo gespielt werden. Sie ist aber auch in den unterschiedlichsten Formationen und musikalischen Stilen zu Hause. Orchester, Band, Musikverein oder Spielmannszug: Viele Ensembles freuen sich über versierte Blechbläser in ihren Reihen. Für Kinder gibt es neben dem Unterricht an der KMS die Möglichkeit, die Instrumente in einigen Schulen zu erlernen. In mehreren allgemeinbildenden Schulen im Landkreis wurden eigens Bläserklassen eingerichtet, in denen Musiklehrer der Kreismusikschule unterrichten.

Die Musikschule geht von rund 600 Euro aus, die ein ordentliches Blechblasinstrument mindestens kostet. Die KMS sowie Musikvereine verleihen Instrumente an Einsteiger. Die meisten Musikgeschäfte bieten einen Mietkauf an, so die KMS.

Kontakt

Bei einer Schnupperstunde in der KMS können sich Neugierige ausprobieren und Fragen stellen. Kontakt unter Telefon 06331/809-272 oder per E-Mail . Weitere Informationen gibt es online

Die Serie: Schule für Musik