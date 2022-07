Der „Tote Hosen“-Hit „An Tagen wie diesen“ symbolisierte die Stimmung bei der Entlassfeier der 9. und 10. Klassen der Vinninger Konrad-Adenauer-Schule am Donnerstag.

Schulleiterin Sabine Hofmann überreichte an 17 Neuntklässler und 18 Zehntklässler die Abschlusszeugnisse im Kreise ihrer Familien und Lehrer – erfreut darüber, dass wieder eine Präsenzveranstaltung zum Abschluss stattfand. Doch trotz aller Widrigkeiten habe die Pandemie auch Stärken bei den Schülern hervorgebracht, betonte sie: Selbstvertrauen, Belastbarkeit und Eigenverantwortung – Fähigkeiten, die in Wirtschaftsunternehmen gefragt seien.

Die Preisträger

Dzenifera Burlakova (Vinnigen) hatte das beste Zeugnis der 9. Klasse mit der Note 2,5 und gute Leistungen in Biologie. Lukas Gordner (Vinningen) bewies den größten Lernfortschritt der 9. Klasse. Joshua Boursier (Pirmasens) erreichte das beste Zeugnis der 10. Klasse mit der Note 1,9 und zeigte die beste Leistung des Jahrgangs in den naturwissenschaftlichen Fächern. Die Note 1,9 erhielt ebenfalls Marcel Jaensch (Vinningen) im Zeugnis der 10. Klasse. Johanna Metz (Krönen) wurde geehrt für ihren Einsatz für die Schulgemeinschaft, Alexander Chmielnicki (Pirmasens) für sehr gute Leistungen in Englisch.