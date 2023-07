Mehr als zwei Millionen Euro Fördermittel fließen in die Digitalisierung der neun weiterführenden Schulen im Kreis. Am Donnerstag erhielt der Landkreis Südwestpfalz einen Förderbescheid über die zweite Tranche von 1,2 Millionen Euro. 800.000 Euro hatte es schon vor zwei Jahren gegeben.

„Wir haben hier nicht die Gießkanne angewandt, sondern sind individuell nach den digitalpädagogischen Konzepten der Schulen vorgegangen“, sagte Landrätin Susanne Ganster am Donnerstag bei der Übergabe des Förderbescheids in der Berufsbildenden Schule Rodalben (BBS). Rund 2,2 Millionen Euro sind zuletzt in die Digitalisierung der neun weiterführenden Schulen in Trägerschaft des Kreises geflossen. 90 Prozent der Kosten trägt der Bund, zehn Prozent steuert der Kreis bei.

Ganster führte die BBS Rodalben als Beispiel auf. Hier seien 164.000 Euro investiert worden. Damit wurden ein Server und eine Netzwerkstruktur aufgebaut, alle Säle wurden mit W-Lan ausgestattet, es wurden Beamer, Leinwände, Computer, Tablets und Notebooks angeschafft. Wie Stefan Eichenlaub, der Schulleiter der BBS Rodalben, erläuterte, sei nicht irgendetwas gekauft worden. Mit Jürgen Sprau und seinem IT-Team an der Schule sei ein Konzept entwickelt worden, an das man sich gehalten habe. „Deshalb haben wir etwa auf Smartboards verzichtet. Schüler haben nichts davon“, sagte Eichenlaub. Dafür können jetzt alle Lehrer und Schüler mit ihrem jeweiligen Endgerät auf dem Beamer im Klassensaal „zeigen, was sie machen. Das war uns wichtig“.

266 Millionen Euro stehen bereit

Martin Brause, der im Mainzer Bildungsministerium als Abteilungsleiter für die Digitalisierung zuständig ist, berichtete von den Erfolgen der Digitalisierung der Schulen. Mittlerweile seien 97 Prozent der Schulen mit W-Lan ausgeleuchtet, seit Beginn des Programms seinen 40.000 Endgeräte für Lehrer und 70.000 für Schüler verteilt worden. „Es ist nicht unser Ziel, Schulen zu technisieren. Aber das Digitale ist mittlerweile integraler Bestandteil von guter Bildung“, sagte er. Rheinland-Pfalz habe in den vergangenen beiden Jahren einen riesigen Sprung in der Digitalisierung bewältigt. Als Folge der Pandemie habe man so schnell wie möglich etwas tun und so viel wie möglich leisten wollen. Von den 240 Millionen Euro, die der Bund dem Land für die Digitalisierung zur Verfügung gestellt hat, seien bereits 203 Millionen Euro bewilligt worden.