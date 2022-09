Die Schulbuchpakete, welche in der letzten Ferienwoche nicht abgeholt wurden, werden am Freitag, 16. September, von 12.30 Uhr bis 16 Uhr in der Kreisverwaltung Südwestpfalz in Pirmasens ausgegeben.

Der Abholtermin gilt für folgende Schulen des Landkreises: Integrierte Gesamtschulen in Contwig und Waldfischbach-Burgalben, das OWG in Dahn, sowie die Realschulen Plus in Hauenstein, Vinningen und Dahn. An diesem Tag ist das Hauptgebäude der Kreisverwaltung aufgrund des Betriebsausflugs geschlossen. Die Bücher werden daher am Seiteneingang (Zugang über den großen Parkplatz) ausgegeben.

Ausgegeben werden die Pakete an die Schüler, an die Erziehungsberechtigten oder an bevollmächtigte Personen. Bei Abholung durch eine bevollmächtigte Person muss neben der Vollmacht auch eine Personalausweiskopie des Vollmachtgebers mitgebracht werden. Die Eltern werden außerdem gebeten, zur Abholung der Schulbücher eine eigene Tasche oder Tüte mitzubringen und die Bücher unmittelbar auf etwaige Mängel zu überprüfen.

Nach dem genannten Termin erfolgt die Ausgabe der Bücher ausschließlich bei der Kreisverwaltung nach Terminvereinbarung.

Info

Kontakt: Frau Stingel, Tel. 06331/809-549., E-Mail: schulen@lksuedwestpfalz.de