Pirmasens. Bis 15. März muss der Antrag für die kostenlose Schulbuchausleihe im Schuljahr 2022/23 bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz eingegangen sein. An der Schulbuchausleihe teilnehmen können Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, die im Schuljahr 2022/ 23 eine allgemeinbildende Schule, eine Fachoberschule, eine Realschule plus, eine Berufsbildende Schule, eine Berufsfachschule oder die Höhere Berufsfachschule besuchen. Die Kreisverwaltung organisiert die Ausleihe für die Grundschulen und die Grund- und Realschule plus in Vinningen, die Realschulen plus in Dahn, Hauenstein und Rodalben, die Integrierten Gesamtschulen in Contwig, Thaleischweiler-Fröschen und Waldfischbach-Burgalben, das Otfried-von-Weißenburg-Gymnasium Dahn und die Berufsbildende Schule Rodalben.

Für die kostenlose Schulbuchausleihe werden im Januar die Antragsformulare an den Schulen verteilt. Sie können auch im Internet ausgedruckt werden unter lmf-online.de. Die Anträge müssen bis 15. März bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz eingehen. Dabei gelten Einkommensgrenzen zwischen 22.750 (ein Kind lebt im Haushalt bei einen Elternteil) und 34.000 (drei Kinder leben im Haushalt bei beiden Eltern). Bei jedem weiteren Kind erhöht sich der Betrag um 3.750 Euro. Maßgebend ist das Einkommen beider Elternteile. Verdienen die Eltern mehr, können Bücher gegen Gebühr ausgeliehen werden.

Info

Fragen beantwortet das Schulreferat bei der Kreisverwaltung unter Telefon 06331 809548 oder 809318.