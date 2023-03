Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

So hatten sich die Schulabgänger ihren Abschluss sicher nicht vorgestellt. Aber den aktuellen Hygienevorschriften geschuldet, fand auch die Entlassfeier der Schüler an der Realschule plus sowie der Fachoberschule in Dahn unter besonderen Vorzeichen statt. Die Schüler wurden klassenweise verabschiedet.

In den Abschlussklassen zur Berufsreife lieferten Ben Readus Jung aus Lemberg und Lucas Volb aus Pirmasens die besten Zeugnisse ab (2,0). Den besten Sekundarabschluss I erreichte Emilia Kustes aus Pirmasens