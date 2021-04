Die seit fünf Jahren andauernde Hängepartie rund um den „Schuhweg“ haben die Mitglieder des Ortsgemeinderates Hauenstein am Donnerstagabend beendet. Bei nur einer Gegenstimme stimmten sie dem vom Dahner Planungsteam Südwest vorgelegten Konzept zu und vergaben den Auftrag für die Herstellung der Stationen, die die Hauensteiner Schuhgeschichte thematisieren sollen.

Dass dem Rat die Zustimmung zu dem von Planer Hans-Jürgen Schuck vorgestellten Projekt nicht schwerfiel, hat vor allem mit den Kosten zu tun, die für den Weg, der eine Verbindung zwischen Schuhmeile und Ortskern schaffen soll und im Rat und in der Öffentlichkeit immer durchaus kontrovers diskutiert wurde, nunmehr anfallen. Der Auftrag, der die Fundamentierung, die Bepflasterung und die Aufstellung der Exponate umfasst, wurde für 117.000 Euro an das Hauensteiner Bauunternehmen Josef Naab vergeben.

Kosten deutlich reduziert

Da waren schon ganz andere Summen im Gespräch: Im vergangenen Jahr waren nach einer Ausschreibung 226.000 Euro aufgerufen worden. Und das vor dem Hintergrund, dass der Förderbetrag von der Aufsichts- und Dienstleistungsbehörde (ADD) mit 171.000 Euro gedeckelt war. Deshalb war die Ausschreibung aufgehoben worden, das Projekt zunächst auf Eis gelegt und dann zur Überplanung an das Dahner Büro vergeben. Nach dessen Planung werden die einzelnen Stationen nicht mehr – wie ursprünglich vorgesehen – auf ein massives, aufwendiges und entsprechend teures Betonfundament gestellt. Die Exponate sollen nunmehr auf Stahlplatten stehen, die mit Erdnägeln in einem Schotterbett fixiert werden. Vor allem dadurch konnten die Kosten maßgeblich reduziert werden.

Der Themenweg führt über die Bahnhofstraße und die Pirminiusstraße zur Christkönigskirche und von dort über den Marktplatz, den Rathausplatz und die Turnstraße zum Museum. Der derzeit freie Platz an der Kreuzung Burg-/Turnstraße wird im gleichen Zug umgestaltet werden. Den Weg begleiten insgesamt zehn Stationen, an denen historische Schuhmaschinen, Infotafeln und großformatige Fotos an die Hauensteiner Schuhhistorie erinnern sollen. Die mittlerweile hinlänglich bekannten überdimensionalen Pumps sollen nur an drei Plätzen – in der Grünfläche in der Bahnhofstraße, am „Knick“ in der Pirminiusstraße und am Museum – aufgestellt werden.

Lob für die Planung

Nachdem man mit den bisherigen Planern, dem Lauterer Büro „stadtgespräch“, nie „so ganz glücklich war“, wie es Ortsbürgermeister Michael Zimmermann formulierte, konnte der Ortschef nunmehr konstatieren: „Eine so gute Entscheidungsgrundlage hatten wir noch nie.“ Ulrich Schöffel (WG Schöffel) nannte die Planung „schlüssig, kompakt, transparent“ und regte an, einen „kleinen Kreis“ zu bilden, der die „Details regelt“.

Manfred Seibel (Grüne) sprach von einer „beeindruckenden Planung“. Er habe gegen einzelne Standorte keine Einwände, bleibe aber bei seiner „grundsätzlichen Ablehnung des Projektes“, zum einen wegen der Kosten, zum anderen auch, weil der Weg den Mitarbeitern des Bauhofs weiteren Aufwand beschere. Patrick Stöbener (WG Schöffel) nannte die Planung „charmant“, regte aber an, sich nicht nur auf die Schuhindustrie zu beschränken, sondern auch beispielsweise die Kirchen und deren Geschichte in ein Gesamtkonzept einzubinden.

Andreas Wilde (SPD) nahm Bezug darauf, dass die erste Station des Weges vis-à-vis des Nettomarktes platziert sei. „Die erste Station sollte eigentlich in der Schuhmeile sein. Und es sollte die Videowall sein“, sagte der Beigeordnete. Und bei deren Installation müsse man „endlich Nägel mit Köpfen machen“. Auch Jens Keiner (WG Schöffel) fragte nach dem Sachstand „Videowall“, um deren Standort es dem Anschein nach noch immer Irritationen gibt. Keiners Nachfrage sollte denn auch nicht öffentlich beantwortet werden.