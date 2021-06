Genau vor 25 Jahren wurde in Hauenstein ein besonderes Projekt eingeweiht: das Deutsche Schuhmuseum, das derzeit renoviert und neu gestaltet wird. Passend zum Geburtstag des Museums gibt es vom Bezirksverband Pfalz eine gute Nachricht: Er unterstützt die Um- und Neugestaltung der Ausstellungsflächen mit 50.000 Euro.

Am 16. Juni vor genau 25 Jahren wurde die Einweihung des „Deutschen Museums für Schuhgeschichte“– so hieß das Museum in den ersten Monaten – gefeiert, unter Beteiligung der Bevölkerung und Besuchern aus ganz Deutschland. Das Schuhdorf Hauenstein, geprägt durch Aufstieg und Niedergang der Schuhindustrie, hatte damals aus der Not eine Tugend gemacht – und mit dem Bewahren seiner besonderen Geschichte ein neues Kapitel aufgeschlagen. Und dies sehr erfolgreich – und als Anstoß für weitere Entwicklungen wie etwa die Schuhmeile.

Derzeit wird das Schuhmuseum saniert und das Ausstellungskonzept überarbeitet. Der Bezirksverband Pfalz, der Mitträger des Deutschen Schuhmuseums ist, wird nun die Um- und Neugestaltung der Ausstellungsflächen mit 50.000 Euro unterstützen. Das hat der Bezirksausschuss einstimmig beschlossen.

1996 war das Museum in einer ehemaligen Schuhfabrik im Bauhausstil von 1929 eröffnet worden. Als Bildungsstätte und Erinnerungsort zeigt es die technischen Entwicklungen sowie die Bedeutung der Schuhindustrie für die Menschen und für die Region. Um den modernen Standards gerecht zu werden, wird das Museum seit 2019 umgebaut und umfangreich modernisiert.

Künftig wolle man auch neue Besuchergruppen erschließen, so der Bezirksverband. Daher sollen die Themen „Inklusion“, „Barrierefreiheit“ und „Bildungsort für Schulklassen“ verstärkt durch interaktive Elemente berücksichtigt und digitale Technik einbezogen werden. Darüber hinaus müssten unter anderem eine neue Brandschutzanlage eingebaut, Brandschutztüren ausgetauscht, eine neue Sicherheitsbeleuchtung und neue Ausstellungsstrahler montiert und die Behindertentoilette erneuert werden.

Ab diesem Jahr hat der Bezirksverband Pfalz seinen Stifteranteil auch dauerhaft von 60.000 auf 80.000 Euro erhöht, um den Ausstellungsbetrieb sicherzustellen.