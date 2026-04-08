140 Jahre Schuhindustrie Hauenstein werden Ende Mai mit dem Schuhmachermarkt gefeiert. Dabei kann die Ortsgemeinde als Veranstalter auf ein gutes finanzielles Polster bauen.

Der dreitägige Markt startet am 29. Mai mit Programm auf drei Bühnen. Dabei werden insgesamt 25 Stunden Livemusik zu hören sein – unter anderem treten die „Anonyme Giddarischde“ auf. Dazu gibt es eine „Lange Nacht des Schuhmuseums“. Für die Veranstaltung sind Spenden von mehr als 10.000 Euro eingegangen, wie Ortsbürgermeister Steffen Mellein in der Ratssitzung verkündete.

Etliche Firmen unterstützen die Gemeinde: Die Josef Seibel GmbH stellt 5000 Euro zur Verfügung. Weitere 2500 Euro kommen von der Lüftungstechnikfirma Gundermann in Hauenstein, 700 Euro von Stabila in Annweiler. Je 500 Euro spenden die Pfalz PV GmbH, Kennel & Schmenger in Pirmasens, Elektroanlagen K&C und Seibel Spielplatzgeräte in Hinterweidenthal. Der Rat hat alle Spenden genehmigt.