„Schuh-Kegeln“, „Schuh-Presslauf“ und „Schwing den Schuh“ sind drei von acht Disziplinen, die bei der Josef-Seibel-Schuhlympiade für Gaudi, Spaß und Spannung sorgen sollen.

Die Schuhlympiade – das ist der sportliche Höhepunkt des Hauensteiner Schuhmachermarktes, der beim großen Jubiläumsfest am Sonntag, 31. Mai, über die Bühne gehen wird. Start wird um 12.30 Uhr sein. Dann wird die Deutsche Schuhmeile, die während der Festtage über ein Schobbe-Bähnel mit dem Ortszentrum verbunden ist, zur wuseligen Arena. Geboten werden soll manche Überraschung und vor allem Spaß und Gaudi für die Teilnehmer und die Zuschauer.

Es wird balanciert – natürlich mit Schuhschachteln–, es wird gestapelt – natürlich mit Schuhkartons–, es wird gekegelt – natürlich mit Schuhen– und es wird geworfen – natürlich mit Schuhen. Die Schuhmeile wird so zum Parcours mit kreativen Herausforderungen. Und immer wieder steht der Schuh im Mittelpunkt. Gefordert sind Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Kooperationsfähigkeit.

Zwei bis vier Personen in einem Team

Die spaßigen Disziplinen wurden aus einer Vielzahl von Ideen ausgewählt und getestet. „Jede einzelne Station machte schon beim Probelauf eine Menge Spaß und sorgte für mehr als einen Lacher unter den Testern und den Passanten“, berichten die Macher der Schuhlympiade. Bei der Challenge auf der Schuhmeile sollen Teams aus zwei bis vier Personen gegeneinander antreten.

Mitmachen können alle, ob Freundeskreise, Familien, Vereine oder Unternehmen. „Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, lediglich der Spaß an der Freud“ sei mitzubringen. Die besten Teams kommen nach einem Vorkampf ins Finale: Dort wird dann um die Preise gekämpft, beispielsweise Gutscheine für den Schuhkauf.

Info

Um Anmeldung für das Gaudi-Spektakel über die Website des Schuhmachermarktes www.schuhmachermarkt.de wird gebeten.

